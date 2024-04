Perugia-Monza Gara 3, come vedere in tv e in streaming la Finale Scudetto

Si fanno sempre più avvincenti le Finali di SuperLega Credem Banca e la Finale Scudetto dei Playoff Serie A1 Tigotà, arrivate a Gara 3 e che promettono di regalare a tifosi e appassionati momenti di gioco indimenticabili. Tutti i match saranno trasmessi in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster dei Campionati. (Vb.tv.)

Mercoledì 24 aprile alle 20.30 si torna in campo con la terza partita delle Finali Serie A1 Tigotà, dopo che la determinazione della squadra di Prosecco Doc Imoco Conegliano ha portato la competizione contro Savino Del Bene Scandicci in parità. La lotta serrata per conquistare il vantaggio nella corsa allo Scudetto proseguirà in Gara 3: Antropova e De Gennaro, MVP delle prime due gare, sapranno attaccare e difendere senza esclusione di colpi.

Si fa sempre più combattuta la finale tra Sir Susa Vim Perugia e Vero Volley Monza dopo la sorprendente vittoria al tie-break in Gara 2 della squadra lombarda. Le due squadre, attualmente in parità, si sfideranno senza riserve giovedì 25 aprile al Pala Barton di Perugia alle 18:00, per compiere un altro importante passo verso la conquista del titolo di campioni d’Italia. La sfida tra Stephen Maar e Wilfredo Leon che hanno totalizzato rispettivamente 28 e 23 punti in Gara 2 è accesa e si preannuncia imperdibile.

Prosegue domani alle 20.30 anche la gara per il 3° posto Play Off che vedrà giocare in casa Itas Trentino contro Allianz Milano, entrambe attualmente in parità dopo la vittoria di Milano in Gara 2. La partita è in diretta in esclusiva su VBTV. Oltre che in diretta streaming, tutte le partite sono disponibili anche on-demand su VBTV

SUPERLEGA

Giovedì 25 aprile

Sir Susa Vim Perugia - Mint Vero Volley Monza

In diretta dal Pala Barton di Perugia ore 18:00

Telecronaca: Andrea Cruciani

Play off 3° posto

Mercoledì 24 aprile

Itas Trentino - Allianz Milano

In diretta da Il T Quotidiano Arena di Trento ore 20:30

Telecronaca: Cristiana Chiarani e Andrea Cobbe

In esclusiva su VBTV

SERIE A1 FEMMINILE