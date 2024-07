La gioventù pinerolese di cui andare fieri: Ludovica Tosini trascina la Nazionale Under 18

Si apre con una vittoria il percorso della nazionale Under 18 femminile ai Campionati Europei di categoria; a Blaj (Romania), sede della Pool I, le azzurrine di coach Michele Fanni si sono infatti imposte 3-2 (25-22, 23-25, 26-28, 25-20, 15-10) sulla Croazia. Best scorer del match è stata una giovane pinerolose (ha compiuto 16 anni lo scorso 14 febbraio) che non smette più di stupire, Ludovica...