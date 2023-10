Riparte la SuperLega: esordio su Rai 2 con Modena–Milano

Cresce sempre più l’attesa per la SuperLega Credem Banca: dopo un’estate caratterizzata dalle tante emozioni vissute grazie alla Nazionale Italiana, torna da questa domenica il Campionato di pallavolo più bello del mondo.

Sarà un palcoscenico d’eccezione ad ospitare il Kick-Off della SuperLega 2023/24: il match del PalaPanini tra Valsa Group Modena e Allianz Milano sarà trasmesso questa domenica in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 16.00 (con inizio gara fissato per le 15.45), con telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Le parole di Massimo Righi

“Poter inaugurare il nostro campionato su Rai 2 ci riempie di orgoglio e responsabilità - ha dichiarato Massimo Righi, il Presidente della Lega Pallavolo Serie A - Siamo infatti estremamente orgogliosi in quanto è ormai sotto gli occhi di tutti l’attenzione mediatica che la pallavolo è in grado di generare, tra gli appassionati e non solo".

E ancora: "La scelta di trasmettere su Rai 2 la prima gara di SuperLega - prosegue il presidente - è stata certamente dettata dal linguaggio universale che è ormai il campo da pallavolo".

"Sappiamo tuttavia - conclude Righi - che tanta visibilità ci impone necessariamente un senso di responsabilità ancora superiore: in primis dobbiamo continuare a difendere i valori di sportività e rispetto che professiamo nel nostro gioco, in secondo luogo dobbiamo valorizzare questa opportunità, continuando a lavorare duramente per portare la pallavolo ancora più in alto. Ringraziamo la redazione di Rai Sport per la prestigiosa vetrina che ci ha concesso”.

Il nuovo format RAI

Rai Sport Live, in onda su Rai 2 tutte le domeniche alle 16.00, è un nuovo format che da inizio ottobre trasmette in diretta alcuni dei più importanti eventi sportivi e alcune gare di rilievo di vari campionati.

Tante conferme, numerosi ritorni, alcuni trasferimenti e diversi volti nuovi nelle varie squadre di SuperLega Credem Banca, oltre ai tanti protagonisti delle nazionali dell’Europeo, VNL e delle Qualificazioni Olimpiche, e agli Azzurri col loro immancabile sorriso, sono pronti al debutto.