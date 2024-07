Da Senigallia al Perù per conquistare una medaglia: il sogno azzurro di Julia Gordon

Prosegue il percorso di avvicinamento ai Campionati del Mondo Under 17 femminili in programma dal 17 al 24 agosto a Lima (Perù). Da oggi 15 luglio e fino a giovedì 25 luglio, la Nazionale Under 17 femminile sarà a Salsomaggiore Terme (Parma) per un collegiale di preparazione in vista dell’appuntamento clou della stagione. Tra le atlete convocate c’è una giovanissima che conoscono molto bene a...