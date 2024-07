Serie A3, la Domotek Volley punta sulle ambizioni del nuovo centrale Stufano

Migliorare sempre, non accontentarsi mai: rimanendo fedele a questa convinzione la giovane carriera di Alessandro Stufano, nuovo centrale della Domotek Volley Reggio Calabria, sta seguendo una crescita lineare fatta di progressi costanti. Ha già parole al miele per la società che ha visto in lui, 22enne di 1,98 centimetri, un atleta idoneo al progetto di squadra pensato per il...