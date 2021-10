Calendario Serie A1 Volley femminile 2021-2022: le date e come seguirlo in tv

26 giornate per eleggere le migliori 8 formazioni che accederanno ai playoff per lo scudetto

Inizia in questo weekend, 9-10 ottobre, la Serie A1 2021-2022 di volley femminile. Saranno 26 le giornate in programma nella regular season. Al massimo campionato partecipano 14 squadre: soltanto 8 si qualificheranno per i playoff che assegneranno lo scudetto.

Qui trovate il calendario della Serie A1 2021-2022 di volley femminile con le date e il programma.

Volley femminile, serie A1: il calendario

Il campionato di Serie A1 di Volley Femminile, attesissimo dopo il trionfo della nazionale azzurra ai campionati Europei a Belgrado, inizierà sabato 9 ottobre.

Il girone di andata si chiuderà il 26 dicembre, mentre la regular season terminerà il 3 aprile.

Le semifinali e la finale scudetto si giocheranno nei mesi di aprile e maggio 2022 con date da definire.

Serie A1 Volley Femminile: come vederla in tv

Gli amanti del volley possono seguire una partita alla settimana e alcuni incontri dei playoff sui canali Rai. Tutti i match sono trasmessa in diretta streaming per gli abbonati su Volleyball World.

Per vedere tutto il calendario della Serie A1 Volley Femminile cliccate qui