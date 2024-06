Conegliano, per Isabelle Haak si prospetta un'estate di riposo

Per Isabelle Haak la Golden League è stata l'ultima competizione a cui prenderà parte in questa lunghissima stagione. La campionessa svedese, che si accinge a disputare la terza annata con la Preosecco Doc Imoco Volley Conegliano, non disputerà con la sua nazionale la Challenger Cup, in programma nelle Filippine dal 4 al 7 luglio 2023. Questo torneo mette in palio un posto per...