Serie A1 femminile, Daalderop resta alla Vero Volley Milano

Arriva una conferma imporante in casa Vero Volley Milano e riguarda Nika Daalderop, che farà parte del roster allenato da Stefano Lavarini anche per la prossima stagione. Per la schiacciatrice olandese sarà la terza annata in rosa e il biglietto da visita è di quello non trascurabile: nel 2023/24 33 sono le gare giocate con 174 punti a referto tra campionato, Coppa Italia e Champions League...