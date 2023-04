Serie A1, le date dei Playoff Scudetto e dei Playoff Challenge Cup: come seguirli in tv e streaming

In attesa di scoprire il programma completo, che sarà reso noto dopo l'ultima giornata di Regular Season, ecco le date da segnare sul calendario per non perdere nulla della seconda fase

Una sola giornata al termine della Regular Season del Campionato di Serie A1.

Diverse le situazioni ancora in bilico, dalla sfida per il secondo posto tra Scandicci e Milano a quella per il quarto tra Chieri e Novara, per non parlare delle posizioni tra la sesta e l'ottava e quelle che coinvolgono le squadre che si giocheranno la Challenge Cup. In attesa di scoprire il programma completo della seconda fase, che verrà ufficializzato al termine della stagione regolare, di seguito le date da segnare sul calendario per non perdersi nessun appuntamento.

I Playoff Scudetto coinvolgeranno le squadre dalla prima all'ottava, con il seguente schema: 1^ vs 8^, 2^ vs 7^, 3^ vs 6^ e 4^ vs 5^. Nei quarti, Rai Sport + HD trasmetterà due partite sia per Gara1 che per Gara2, mentre coprirà tutti gli incontri delle semifinali e delle finali. Sky Sport trasmetterà una partita di Gara1 e Gara2 dei quarti e, in simulcast, le partite di semifinali e finali.

Di seguito le date di svolgimento (gli accoppiamenti saranno resi noti dopo l'ultima giornata), tra parentesi l’indicazione sulla trasmissione TV.

Quarti di Finale:

Gara 1

Q1: Sabato 15 aprile ore 20.30 (RAI)

Q2: Domenica 16 aprile ore 17.00 (VBTV)

Q3: Domenica 16 aprile ore 18.30 (SKY)

Q4: Domenica 16 aprile ore 20.30 (RAI)

Gara 2

Q1: Martedì 18 aprile ore TBD (VBTV)

Q4: Mercoledì 19 aprile ore 20.30 (SKY)

Q3: Mercoledì 19 aprile ore TBD (VBTV)

Q2: Giovedì 20 aprile ore 20.30 (RAI)

Gara 3 (eventuale)

Sabato 22 aprile ore 20.30 (RAI)

Domenica 23 aprile ore TBD (SKY)

Domenica 23 aprile ore 20.30 (RAI)

*ulteriori gare saranno trasmesse su VBTV e programmate dopo accordi Lega-Club

Semifinali (Simulcast RAI - SKY - VBTV)

Gara 1

S1: Mercoledì 26 aprile ore 20:30

S2: Giovedì 27 aprile ore 20:30

Gara 2

S1: Sabato 29 aprile ore 20.30

S2: Domenica 30 aprile ore 20.30

Gara 3 (eventuale)

S1: Martedì 2 maggio ore 20.30

S2: Mercoledì 3 maggio ore 20.30

Finale (Simulcast RAI - SKY - VBTV)

Gara 1

Sabato 6 maggio ore 20.45

Gara 2

Martedì 9 maggio ore 20.45

Gara 3

Giovedì 11 maggio ore TBD

Gara 4 (eventuale)

Sabato 13 maggio ore TBD

Gara 5 (eventuale)

Lunedì 15 maggio ore TBD

I Playoff Challenge Cup consentiranno alla vincitrice l’accesso alla terza competizione europea. Le squadre classificate dal 9° al 12° posto della Regular Season si scontrano con la formula delle due partite vinte su tre, con le vincenti che accederanno alla fase Round Robin contro le perdenti dei Quarti Playoff Scudetto. Le sei squadre saranno divise in due gironi all’italiana di sola andata, seguendo il ranking della Regular Season: la 1^, la 4^ e la 5^ faranno parte del Girone A, la 2^, la 3^ e la 6^ faranno parte del Girone B. Le prime classificate dei raggruppamenti si affronteranno infine in gara unica il 7 maggio 2023 per qualificarsi alla CEV Challenge Cup 2023-24.

Queste le date:

Fase Preliminare (9^vs12^ e 10^vs11^)

Gara1: 15-16 aprile

Gara2: 18-19-20 aprile

ev. Gara3: 22-23 aprile

Fase Round Robin

1^-5^ e 2^-6^: 26-27 aprile

4^-5^ e 3^-6^: 29-30 aprile

1^-4^ e 2^-3^: 2-3 maggio

Finale

7 maggio