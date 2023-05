Serie A1 Play Off Scudetto, straordinaria Vero Volley Milano: Conegliano superata e Serie in parità

Una Vero Volley Milano spettacolare pareggia la Serie di Finale Scudetto della Serie A1 femminile, battendo la Prosecco Doc Imoco Conegliano con un rotondo 3-0 in Gara 2. Una sfida emozionante per la formazione guidata da Marco Gaspari, che di fronte ad una cornice da sogno, con i 3983 spettatori dell'Arena a replicare con le t-shirt colorate la bandiera italiana, si regalano come minimo Gara 4, da giocare nuovamente in Lombardia sabato sera, oltre alla ghiotta possibilità di andare avanti giovedì sera al Palaverde di Villorba.

Il film della serata è tutto nell'entusiasmo che Orro e compagne mettono dall'inizio alla fine in una sfida favolosa, le cui difese di Sylla, Parrocchiale, Larson e anche Thompson (devastante in fase offensiva nei primi due giochi) hanno certamente fatto la differenza.

Una Conegliano spuntata, dopo aver ricucito lo svantaggio un paio di volte nel secondo parziale, fatica a mettere palla a terra con Haak, Cook e Gennari, preferita ad una Plummer in sofferenza in ricezione, anche nel terzo gioco, che è una dolce sinfonia di Milano fino alla chiusura. La Vero Volley batte così per la prima volta in stagione le venete (quattro i precedenti prima di questo, di cui uno in Coppa Italia e Gara 1) e conferma l'ambizione di volersi giocare il tricolore fino alla fine.

IL TABELLINO DI VERO VOLLEY MILANO - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 3-0 (25-22 25-23 25-18)

VERO VOLLEY MILANO: Larson 9, Folie 6, Thompson 19, Sylla 12, Stevanovic 2, Orro 7, Parrocchiale (L), Candi, Stysiak. Non entrate: Rettke, Begic, Davyskiba, Allard, Negretti (L). All. Gaspari. PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Fahr 4, Haak 21, Robinson-cook 4, Lubian 4, Wolosz, Plummer 1, De Gennaro (L), Gennari 4, De Kruijf 4, Squarcini 4, Gray 2. Non entrate: Pericati (L), Samedy, Carraro. All. Santarelli. ARBITRI: Piana, Vagni. NOTE - Spettatori: 3983, Durata set: 29', 34', 32'; Tot: 95'. MVP: Sylla.

Top scorers: Haak I. (21) Thompson J. (19) Sylla M. (12)

Top servers: Thompson J. (2) Orro A. (2) Fahr S. (1)

Top blockers: Fahr S. (2) Orro A. (2) Folie R. (2)

LA SERIE

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Milano 1-1

I PROSSIMI TURNI

GARA 3 - Giovedì 11 maggio ore 20.45

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Milano

GARA 4 - Sabato 13 maggio ore 21.25 diretta Rai 2 e Sky Sport

Vero Volley Milano – Prosecco Doc Imoco Conegliano

EV. GARA 5 - Lunedì 15 maggio ore 20.45

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Milano