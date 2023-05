Serie A1 Play Off Scudetto, spettacolo Vero Volley Milano: batte Conegliano ed è avanti nella Serie

Il sogno della Vero Volley Milano continua, più forte che mai. Le rosa di Marco Gaspari espugnano un Palaverde caldissimo, avendo la meglio sulle padrone di casa della Prosecco Doc Imoco Conegliano 3-2 e tornano avanti nella Serie di Finale Scudetto 2022/2023 della Serie A1 femminile, prenotando il match-point tricolore sabato sera di fronte al pubblico di casa dell'Arena in quella che potrebbe essere la decisiva Gara 4 (ore 21.25, diretta Rai 2).

Una straordinaria generosità in difesa e un servizio martellante (sono 5 gli ace di squadra ma un grande ritmo dai nove metri soprattutto per Larson, Sylla, Orro e Thompson) guidano la squadra milanese alla conquista di un primo set molto equilibrato. Conegliano, partita in sordina con qualche errore di troppo tra attacco e nove metri, rientra alla grande nel secondo e terzo parziale, ritrovando smalto in difesa, continuità in attacco (Plummer e Haak autrici di 28 e 24 punti a testa) e solidità in ricezione.

Quando le venete sono avanti anche nel quarto parziale, addirittura 21-19, sembra che la gara sia finita, ed invece il turno in battuta di Larson spiana la strada al rientro delle lombarde, che vincono il parziale ai vantaggi (super Sylla in attacco) e volano avanti al cambio di campo nel tie-break, 8-7. Entusiasmo e gioia sostengono le milanesi, con Negretti, alternata a Parrocchiale tra difesa e ricezione, a volare bene sul pallone e permettere ad Orro di impostare con precisione.

Folie dal centro diventa immarcabile, Stevanovic tocca bene a muro e Thompson è l'arma decisiva della Vero Volley in attacco (28 punti per lei, MVP). E' proprio l'americana a sfruttare degli errori delle venete per chiudere il match e portare le sue compagne a giocarsi una storica Finale tricolore in casa con la possibilità di chiudere la Serie.

SERIE A1 - FINALE SCUDETTO - GARA 3 - Giovedì 11 maggio ore 20.45

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Vero Volley Milano 2-3 (21-25, 25-14, 25-20, 25-27, 13-15) (https://imocovolley.it/il-cuore-delle-pantere-non-basta-la-vero-volley-vince-in-rimonta-sabato-gara4/)

IL TABELLINO

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - VERO VOLLEY MILANO 2-3 (21-25 25-14 25-20 25-27 13-15) - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Plummer 28, Fahr 13, Haak 24, Robinson-cook 12, Lubian 13, Wolosz 3, De Gennaro (L), De Kruijf 1, Pericati, Gennari. Non entrate: Squarcini, Gray, Carraro, Bardaro (L). All. Santarelli.

VERO VOLLEY MILANO: Larson 9, Folie 8, Thompson 28, Sylla 10, Stevanovic 7, Orro 3, Parrocchiale (L), Begic 3, Candi 1, Stysiak 1, Davyskiba, Negretti (L), Rettke. Non entrate: Allard. All. Gaspari. ARBITRI: Zavater, Cerra. NOTE - Spettatori: 5344, Durata set: 29', 26', 27', 33', 21'; Tot: 136'. MVP: Thompson.

Top scorers: Plummer K. (28) Thompson J. (28) Haak I. (24)

Top servers: Larson J. (2) Candi S. (1) Thompson J. (1)

Top blockers: Thompson J. (3) Fahr S. (3) Haak I. (3)

LA SERIE

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Milano 1-2

I PROSSIMI TURNI

GARA 4

Sabato 13 maggio ore 21.25 diretta Rai 2 e Sky Sport

Vero Volley Milano – Prosecco Doc Imoco Conegliano

EV. GARA 5

Lunedì 15 maggio ore 20.45

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Milano