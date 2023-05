Serie A1 Play Off Scudetto, Conegliano passa all'Arena: il tricolore si assegna a Gara 5

La Vero Volley Milano sciupa il matchpoint Scudetto, cadendo di fronte ad un'Arena di Monza straordinaria in Gara 4. Dopo il successo in Gara 2 e Gara 3, le milanesi cedono sul più bello, nel momento in cui sarebbe servito lo sprint decisivo per agguantare il primo titolo della loro storia.

Merito di una Prosecco Doc Imoco Conegliano scatenata, forse la migliore vista in questa Serie di Finale, con i 23 punti di Haak e la doppia cifra di Plummer e Fahr a fare la differenza.

L'entusiasmo della Vero Volley si spegne praticamente subito, quando le venete subiscono un paio di break ma poi li ricuciono, mettendo il turbo proprio nel momento più importante, quello che vale il primo set ai vantaggi ed il vantaggio.

Da quel momento in poi le lombarde faticano a trovare le contromisure, le ospiti battono bene e difendono tutto. Milano si spegne, con Gaspari che inserisce Stysiak per una opaca Thompson e poi Begic per una Sylla non brillante.

L'entusiasmo guida la squadra ospite, i 3983 spettatori presenti faticano a trascinare le loro beniamine e Conegliano si aggiudica il confronto. Dopodomani, lunedì 15 maggio, alle ore 20.45, al Palaverde di Villorba, la decisiva Gara 5 mette in palio lo Scudetto.

Gara 4 Finale Play Off Scudetto VERO VOLLEY MILANO-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (24-26, 20-25, 17-25)

IL TABELLINO

VERO VOLLEY MILANO: Larson 6, Folie 2, Thompson 6, Sylla 6, Stevanovic 5, Orro 3, Parrocchiale (L), Stysiak 12, Begic 1, Candi. Non entrate: Rettke, Davyskiba, Allard, Negretti (L). All. Gaspari.



PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Robinson-cook 6, Lubian 5, Wolosz, Plummer 11, Fahr 10, Haak 23, De Gennaro (L), De Kruijf 1, Gennari, Pericati. Non entrate: Bardaro (L), Squarcini, Gray, Carraro. All. Santarelli. ARBITRI: Goitre, Cappello. NOTE - Spettatori: 3983, Durata set: 31', 28', 28'; Tot: 87'. MVP: Haak.

Top scorers: Haak I. (23) Stysiak M. (12) Plummer K. (11)

Top servers: Stysiak M. (1)

Top blockers: Fahr S. (3) Haak I. (3) Stevanovic J. (1)