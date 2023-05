Serie A1, Conegliano impone la legge del Palaverde: la Prosecco Imoco è Campione d'Italia

Sestetti invariati per il quinto e decisivo episodio della serie finale del campionato di Serie A1 di volley femminile. In un Palaverde stracolmo, degna cornice di un match che dopo una stagione lunga e massacrante, è stata la 51° partita stagionale per le Pantere di Conegliano, assegna lo Scudetto n°78 del volley femminile.

Conegliano inizia con Wolosz-Haak, Plummer-Robinson Cook, Fahr-Lubian, libero De Gennaro; Milano conferma titolari Orro-Thompson, Sylla-Larson, Folie-Stevanovic, libero Parrocchiale. Dopo i brividi per l’inno nazionale cantato dal tenore della Fenice Domenico Altobelli accompagnato dai tifosi del Palaverde, in un ‘atmosfera incredibile inizia la partita che vale lo scudetto.

Una Milano bella e generosa, specchio dell'andamento di una stagione da favola, chiusa con la qualificazione da testa di Serie alla prossima CEV Champions League (terza stagione consecutiva nella massima competizione continentale per Club) e alla Supercoppa Italiana, approccia ancora una volta a viso aperto il confronto con le campionesse in carica, andandosi a prendere con grinta e qualità un equilibrato primo set.

Larson, Sylla e Parrocchiale fanno vedere cose straordinarie in difesa e la reazione delle rosa dopo la sconfitta subita due giorni fa in Gara 4, quando avevano avuto e sciupato il match-point tricolore davanti al pubblico amico, sembra più viva che mai anche nel secondo gioco.

La bomber Thompson (devastante nei primi due parziali, con 32 punti messi a segno a fine match) mette giù tutti i palloni offerti da una positiva Orro (per la regista grandi turni in battuta); Folie e Stevanovic si fanno sentire in attacco e a muro.

Le lombarde scappano sull'8-7 e poi sul 16-10: il set sembra segnato, ed invece, nel momento più difficile, è Conegliano a trovare la svolta della partita. Santarelli pesca dalla panchina Gray (preferita ad una Gennari opaca, entrata precedentemente per una Plummer in totale difficoltà tra attacco e ricezione): la canadese guida le sue prima alla rimonta e e poi alla vittoria del secondo gioco.

La prima squadra femminile del Vero Volley accusa il colpo, non trova le contromisure e Conegliano, approfittando dell'entusiasmo, con una immarcabile Gray (MVP della sfida, autrice di ben 25 punti) a diventare imprendibile, si regala la vittoria del gioco e del tricolore.

Gara 5 Finale 15-05-2023 - Play Off Scudetto: PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - VERO VOLLEY MILANO 3-1 (23-25 26-24 25-17 25-21)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Fahr 12, Haak 25, Robinson-cook 9, Lubian 8, Wolosz 1, Plummer 5, De Gennaro (L), Gray 25, Pericati, Gennari, De Kruijf, Squarcini. Non entrate: Bardaro (L), Carraro. All. Santarelli.



VERO VOLLEY MILANO: Sylla 4, Stevanovic 4, Orro 3, Larson 9, Folie 9, Thompson 32, Parrocchiale (L), Rettke 2, Candi, Begic, Davyskiba, Stysiak. Non entrate: Allard, Negretti (L). All. Gaspari. ARBITRI: Cesare, Pozzato. NOTE - Spettatori: 5344, Durata set: 31', 32', 27', 30'; Tot: 120'. MVP: Gray.

Top scorers: Thompson J. (32) Gray A. (25) Haak I. (25)

Top servers: Orro A. (2) Thompson J. (1) Fahr S. (1)

Top blockers: Folie R. (5) Fahr S. (4) Lubian M. (3)