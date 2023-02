Serie A1 femminile, Busto Arsizio è tornata: vincono Conegliano e Milano

Dopo le emozioni del sabato, una domenica molto importante in ottica playoff per il Campionato di Serie A1. Busto Arsizio, grazie al netto successo contro Bergamo, aggancia in un colpo solo le orobiche e Casalmaggiore, sconfitta in casa da Conegliano.

Tre squadre con 28 punti che al momento occupano gli ultimi tre posti che permettono l'accesso alla post season, con Firenze a -4 attesa martedì 21 febbraio dalla trasferta a Cuneo che completerà il turno.

Scivola a -8 Vallefoglia, che in casa lotta ma alla fine cede a Milano per 1-3

Serie A1 Femminile RISULTATI 19° Giornata

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (23-25, 13-25, 24-26)

REALE MUTUA FENERA CHIERI IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1 (25-22, 14-25, 25-15, 28-26)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA VERO VOLLEY MILANO 1-3 (25-20, 15-25, 21-25, 22-25)

CUNEO GRANDA S.BERNARDO IL BISONTE FIRENZE 21-02-2023 19:00

WASH4GREEN PINEROLO BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-1 (23-25, 25-19, 25-17, 25-14)

E-WORK BUSTO ARSIZIO VOLLEY BERGAMO 1991 3-0 (25-17, 25-16, 25-22)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-1 (20-25, 25-17, 25-17, 25-21)

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A1