Serie A1 femminile, Pinerolo spaventa Conegliano, festeggiano Scandicci e Novara

Una domenica emozionante quella offerta dalla settima giornata di ritorno del Campionato di Serie A1 di Volley femminile. Al Palaverde, prestazione monstre di Pinerolo che, si prende un fondamentale punto salvezza portando al tie-break le campionesse di Conegliano, che poi riescono comunque a conquistare due punti.

Stesso bottino per Scandicci, che vince con una bella prova di forza il big match in casa di Milano, confermando la seconda posizione, e per Novara, che nel posticipo sorride al fotofinish contro Casalmaggiore.

Rimane al quarto posto Chieri, che vince 3-1 contro Busto Arsizio, mentre torna al successo Cuneo, che sbanca Macerata. Nulla da fare per Perugia nella trasferta di Bergamo: secco 3-0

Serie A1 femminile: Risultati 20° Giornata

Il Bisonte Firenze-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2-3 (21-25, 23-25, 25-23, 25-22, 13-15)

Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci 2-3 (22-25, 28-26, 22-25, 25-21, 7-15)

Reale Mutua Fenera Chieri-E-Work Busto Arsizio 3-1 (20-25, 25-20, 25-23, 25-22)

Cbf Balducci Hr Macerata-Cuneo Granda S.Bernardo 0-3 (21-25, 17-25, 20-25)

Volley Bergamo 1991-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-21, 25-15, 25-21)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Wash4green Pinerolo 3-2 (22-25, 25-22, 25-22, 23-25, 15-12)

Igor Gorgonzola Novara-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-2 (25-17, 22-25, 14-25, 25-20, 15-10)

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A1