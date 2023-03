Serie A1, Conegliano conquista Milano, Scandicci supera Chieri: fuga del duo di testa

Rimane invariata la testa della classifica della Serie A1 di volley femminile dopo i risultati dell'ottava giornata di ritorno, con le prime due della classe che tentano la prima fuga dell'anno.

Conegliano resta la capolista grazie allo 0-3 all'Allianz Cloud contro Milano, Scandicci si conferma principale inseguitrice dopo il successo contro Chieri.

In attesa di Firenze-Novara in programma lunedì 6 marzo alle 18.30, in zona playoff prendono punti Vallefoglia, che supera Bergamo, Casalmaggiore e Busto Arsizio, vittoriose su Macerata e Pinerolo.

Risultati che, in ottica salvezza, fanno felice Perugia per il punto conquistato contro Cuneo, malgrado la sconfitta dopo l'iniziale vantaggio di 2-0.

SERIE A1 RISULTATI 21° GIORNATA

Wash4green Pinerolo-E-Work Busto Arsizio 1-3 (25-16, 20-25, 21-25, 22-25)

Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 (25-21, 25-20, 25-20)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Cuneo Granda S.Bernardo 2-3 (25-22, 26-24, 17-25, 23-25, 10-15)

Cbf Balducci Hr Macerata-Trasportipesanti Casalmaggiore 1-3 (25-21, 18-25, 10-25, 17-25)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Volley Bergamo 1991 3-1 (25-22, 25-11, 17-25, 25-12)

Vero Volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (23-25, 15-25, 23-25)

Il Bisonte Firenze - Igor Gorgonzola Novara Lunedì 6 marzo ore 18.30

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A1

Prosecco Doc Imoco Conegliano 57 (20 - 1); Savino Del Bene Scandicci 53 (17 - 4); Vero Volley Milano 46 (15 - 6); Reale Mutua Fenera Chieri 42 (14 - 7); Igor Gorgonzola Novara 40 (15 - 5); Trasportipesanti Casalmaggiore 32 (10 - 11); E-Work Busto Arsizio 31 (10 - 11); Volley Bergamo 1991 31 (10 - 11); Il Bisonte Firenze 27 (9 - 11); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 25 (9 - 12); Cuneo Granda S.Bernardo 23 (8 - 13); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 13 (4 - 17); Wash4green Pinerolo 11 (3 - 18); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 - 19)