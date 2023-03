Serie A1, Casalmaggiore e Bergamo vittorie playoff, Pinerolo cede a Cuneo: Perugia ora a +5

Nella domenica della nona giornata di ritorno del Campionato di Serie A1 di volley femminile due successi importanti in chiave playoff: Casalmaggiore vince 3-0 un potenziale scontro diretto contro Vallefoglia, Bergamo si assicura i tre punti contro Macerata.

Le due formazioni rinforzano così il sesto e il settimo posti in classifica, con le orobiche ora a +3 da Busto e a +6 su Firenze. In chiave salvezza, risultato pesante nel derby piemontese, dove Cuneo supera in quattro set le cugine di Pinerolo: ora l'ultimo posto che garantisce la salvezza, occupato da Perugia, dista 5 punti.

Negli anticipi Scandicci corre veloce: 0-3 a Busto, decimo successo consecutivo e -1 da Conegliano.Le ragazze di coach Barbolini hanno la meglio su una buonissima Busto grazie anche all'MVP Zhu e all'ottima Antropova

Nello scontro tra Chieri e Milano, trionfano con un netto 0-3 le ragazze di coach Gaspari, che blindano il terzo posto. Nessuna pressione per la capolista Conegliano che, davanti al tutto esaurito del Palaverde, supera per la quarta volta in stagione Novara. Tre punti pesantissimi al PalaBarton in ottica salvezza: Perugia vince 3-1 contro Firenze. .

SERIE A1 21° GIORNATA

E-Work Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (23-25, 23-25, 19-25)

Arena Reale Mutua Fenera Chieri-Vero Volley Milano 0-3 (23-25, 20-25, 18-25)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Il Bisonte Firenze 3-1 (25-15, 27-25, 17-25, 25-20)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 25-13)

Trasportipesanti Casalmaggiore-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-18, 26-24, 25-21)

Cuneo Granda S.Bernardo-Wash4green Pinerolo 3-1 (16-25, 25-19, 28-26, 25-22)

Volley Bergamo 1991-Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-20, 25-22, 25-20)

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A1