Prima di far sognare Conegliano Gabi cerca l'oro a Parigi

Ze Roberto, per tornare a rinconquistare la medaglia d'oro olimpica, si affida a Gabriela Guimaraes. E non potrebbe essere altrimenti. Il commissario tecnico brasiliano, che è già salito sul gradino più alto del podio in tre occasioni (una da giocatore, ovvero a Barcellona nel 1992, e due da allenatore, a Pechino nel 2008 e a Londra nel 2012), ha incluso la neo centrale della Prosecco Doc...