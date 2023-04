Serie A1, Scandicci supera Bergamo, Milano la spunta al tie-break: vittoria per Conegliano

Dopo il successo di Conegliano contro Busto Arsizio, sono Scandicci e Milano ad andare sull'1-0 nelle Serie dei Quarti di Finale di Playoff Scudetto contro Bergamo e Casalmaggiore. Gara 2 previste tra martedì e giovedì, mercoledì inizierà invece la sfida tra Chieri e Novara, rinviata dopo la tragedia della scomparsa di Julia Ituma, ricordata questo weekend su tutti i campi.



PLAYOFF SCUDETTO - GARA 1

Prosecco Doc Imoco Conegliano - E-Work Busto Arsizio 3-0 (25-18 25-15 25-19)

Savino Del Bene Scandicci-Volley Bergamo 1991 3-0 (25-23, 25-21, 25-20)

Vero Volley Milano-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-2 (25-19, 22-25, 25-20, 18-25, 15-12)

Reale Mutua Fenera Chieri - Igor Gorgonzola Novara 19 aprile

I TABELLINI Gara 1 Quarti di finale 16-04-2023 - Play Off Scudetto

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-18 25-15 25-19) - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Plummer 8, Fahr 5, Haak 24, Robinson-cook 6, Lubian 8, Wolosz 1, De Gennaro (L), Gennari 1, Squarcini, Samedy, Carraro. Non entrate: Gray, Pericati (L), De Kruijf. All. Santarelli. E-WORK BUSTO ARSIZIO: Degradi 7, Zakchaiou 6, Lloyd 2, Omoruyi 3, Olivotto 7, Stigrot 5, Zannoni (L), Battista 2, Lualdi 1, Monza, Colombo. Non entrate: Montibeller (L), Bressan. All. Musso. ARBITRI: Verrascina, Vagni. NOTE - Spettatori: 3630, Durata set: 26', 26', 26'; Tot: 78'. MVP: Haak.

Top scorers: Haak I. (24) Plummer K. (8) Lubian M. (8)

Top servers: Plummer K. (2) Stigrot L. (1)

Top blockers: Olivotto R. (3) Haak I. (3) Zakchaiou K. (1)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - VOLLEY BERGAMO 1991 3-0 (25-23 25-21 25-20) - SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Sorokaite, Belien 10, Antropova 4, Pietrini 4, Washington 9, Yao 1, Merlo (L), Zhu 16, Mingardi 12, Di Iulio 1. Non entrate: Castillo, Angeloni (L), Alberti, Shcherban. All. Barbolini. VOLLEY BERGAMO 1991: Cagnin 5, Stufi 7, Gennari 2, Lanier 11, Butigan 6, Da Silva 12, Cecchetto (L), Partenio 2, Bovo 1, Turla', Frosini. Non entrate: May, Cicola (L). All. Micoli. ARBITRI: Carcione, Salvati. NOTE - Spettatori: 941, Durata set: 31', 28', 28'; Tot: 87'. MVP: Zhu.

Top scorers: Zhu T. (16) Mingardi C. (12) Da Silva L. (12)

Top servers: Gennari G. (1) Da Silva L. (1)

Top blockers: Washington H. (5) Stufi F. (3) Belien Y. (3)

VERO VOLLEY MILANO - TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE 3-2 (25-19 22-25 25-20 18-25 15-12) - VERO VOLLEY MILANO: Sylla 11, Stevanovic 7, Orro 6, Davyskiba 20, Folie 12, Stysiak 24, Parrocchiale (L), Rettke 7, Candi 1, Begic 1, Thompson. Non entrate: Larson, Negretti (L), Allard. All. Gaspari. TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Perinelli 12, Lohuis 6, Carlini 5, Piva 1, Melandri 7, Dimitrova 23, De Bortoli (L), Frantti 11, Malual, Buzzerio. Non entrate: Mangani, Scola, Sartori, Braga (L). All. Pistola. ARBITRI: Papadopol, Brancati. NOTE - Spettatori: 2139, Durata set: 26', 29', 27', 30', 19'; Tot: 131'. MVP: Rettke.

Top scorers: Stysiak M. (24) Dimitrova E. (23) Davyskiba A. (20)

Top servers: Dimitrova E. (3) Frantti A. (1) Perinelli E. (1)

Top blockers: Davyskiba A. (4) Stevanovic J. (3) Dimitrova E. (2)