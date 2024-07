Serie A3, lo schiacciatore Spagnol abbraccia la Domotek Volley

"Una coincidenza felice che la prima in assoluto della Domotek Volley Reggio Calabria in Serie A sia proprio in casa della Avimecc Modica, la squadra in cui ho giocato nello scorso campionato". Il fato del sorteggio così ha voluto e Marco Spagnol, schiacciatore 24enne di 1,98 centimetri che il club amaranto ha ingaggiato per accrescere il reparto offensivo, ha accolto di buon...