Simone Giannelli, l'incredibile 2022 del capitano dell'Italvolley

Gli ultimi tre mesi del 2022 avranno sempre un posto speciale nel suo cuore. Simone Giannelli, il 26enne capitano della nazionale italiana di pallavolo guidata da Ferdinando De Giorgi, dopo un 2021 da incorniciare con la vittoria del campionato Europeo, è riuscito a compiere l’impresa di vivere un 2022 ancora più splendido.

Il palleggiatore della Sir Safety Perugia, che all’Europeo era stato premiato anche come MVP, ha conquistato insieme ai suoi giovani compagni di squadre anche il campionato del mondo bissando il titolo di MVP.

Dopo aver vinto la Coppa Italia 2021-2022 e la Supercoppa Italiana, ieri, domenica 11 dicembre, ha vissuto un altro momento altissimo della sua carriera, in una storia personale che si intreccia sempre di più con quella della pallavolo italiana. A Betim, in Brasile, nella finale tutta italiana tra la Sir Safety Susa Perugia e l'Itas Trentino ha conquistato la vittoria del mondiale per club.

L'alzata finale per il brasiliano Flavio? L'opera è di Simone Giannelli che è anche l'MVP del torneo. Il regista degli ultimi trionfi azzurri guarda già a un altro traguardo. Nei prossimi giochi olimpici, in programma nel 2024 a Parigi, sarebbe bello realizzare un altro sogno. Migliorare quell'argento di Rio de Janeiro 2016 e trasformarlo nel metallo più prezioso.