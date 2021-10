Volley, Supercoppa femminile: Conegliano sfida Novara, come seguirla in tv e in streaming

Il PalaPanini di Modena è pronto a ospitare una sfida combattuta. Sarà visibile in chiaro su Raidue e in streaming su RaiPlay

Torna nel weekend l'appuntamento con il grande volley. Al PalaPanini di Modena Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara si sfidano per conquistare la Supercoppa 2021. La formazione veneta è reduce da una stagione straordinaria dove ha conquistato la Supercoppa Italiana, la Coppa Italia, il campionato, centrando il quinto successo in cinque anni e la Champions League. La Imoco Conegliano è imbattuta da 64 partite.

Volley, Supercoppa 2021: Conegliano-Novara, come seguirla in tv

La Igor Gorgonzola Novara, nell’ultima stagione, è stata sconfitta dalle trevigiane nelle finali scudetto e Coppa Italia. Sarà la nuova puntata di un duello che ha animato le ultime stagioni, in ambito nazionale e internazionale e ha tutte le carte in regola per dominare la scena anche nelle prossime.

La Supercoppa 2021 di volley femminile tra Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara sarà trasmessa su Rai Due e in streaming su RaiPlay. La diretta inizierà alle ore 17.30 di sabato 2 ottobre.