Calendario Superlega Volley 2021-2022: le date e come seguirlo in tv

26 giornate per eleggere le migliori 8 formazioni che accederanno ai playoff per lo scudetto

Inizia in questo weekend, 9-10 ottobre, la Superlega 2021-2022, il massimo campionato italiano di volley maschile. Sono 13 le squadre partecipanti, che nelle 26 giornate della regular season si sfideranno in partite di andata e ritorno per conquistare l'ingresso ai playoff per lo scudetto: passeranno le migliori otto.

Superlega Volley 2021-2022: il calendario

Il campionato maschile di Volley, la Superlega 2021-2022, attesissimo dopo la vittoria della Nazionale di Fefè De Giorgi ai campionati Europei, inizia questo sabato, 9 ottobre.

La regular season si chiuderà il 20 marzo. Le migliori 8 formazioni si affronteranno nei quarti di finale (27 marzo - 10 aprile), nelle semifinali (13-27 aprile) e in finale (al meglio delle 5 partite, dal 1 al 15 maggio).

Volley maschile, Superlega 2021-2022: come vederla in tv

Gli amanti del volley possono seguire una partita alla settimana e alcuni incontri dei playoff sui canali Rai. Tutti i match sono trasmessa in diretta streaming per gli abbonati su Volleyball World.

Per vedere tutto il calendario della Superlega 2021-2022 cliccate qui.