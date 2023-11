Superlega, Civitanova vince la maratona con Perugia: Sorride Piacenza

Vetta solitaria per Piacenza al termine della terza giornata della Superlega di pallavolo, che vede Civitanova avere la meglio nella partita di cartello contro Perugia. Nell'anticipo del sabato, Cisterna firma il colpaccio superando nettamente Milano per 3-0, con i parziali di 25-14 25-15 25-23.

A fare la voce grossa per i laziali sono Faure e Ramon, autori rispettivamente di 18 e 14 punti. A portare a casa tre punti di prestigio è anche Monza, che si impone sul parquet di Modena per 3-0 (triplice 25-19). A trascinare i brianzoli sono i 18 palloni messi a terra da Szwarc e i 13 di Takahashi.

Sorride pure Piacenza, vittoriosa per 3-0 tra le mura amiche contro la neopromossa Catania (25-17 33-31 25-17). Miglior realizzatore della gara è Lucarelli, con 13 punti all'attivo. A Taranto va invece in scena un match vietato ai deboli di cuore, con Padova che vince in rimonta per 3-2 al tie break con i parziali di 25-2 15-25 20-25 25-18 18-16.

Ai pugliesi non bastano i 21 punti del top scorer Gutierrez. Sul fronte opposto, spiccano i 16 punti a testa segnati da Gardini e Desmet. Giornata positiva per Trentino, che passa senza affanni a Verona per 3-0 (25-18 25-17 25-15).

Ottima la prova di Michieletto, che entra nel tabellino in 15 occasioni conquistando la palma di miglior realizzatore dell'incontro. A chiudere la domenica è il big match tra Civitanova e Perugia. La sfida non tradisce le attese e si decide solo al tie break con il successo dei marchigiani per 3-2 (20-25 35-33 25-21 16-25 22-20).

I cucinieri possono contare su un Lagumdzija molto ispirato grazie ai suoi 32 punti. Dopo tre giornate, in vetta alla classifica a punteggio pieno rimane solo Piacenza. A chiudere la graduatoria, a sorpresa, è Milano, a quota 1.

Superlega, risultati e classifica

Valsa Group Modena - Mint Vero Volley Monza 0-3 (19-25, 19-25 19-25)

Lube Civitanova - Sir Susa Vim Perugia 3-2 (20-25, 35-33 25-21, 16-25, 22-20)

Rana Verona - Itas Trentino 0-3 (18-25, 17-25, 15-25)

Gas Sales Piacenza - Farmitalia Catania 3-0 (25-17, 33-31 25-17)

Cisterna Volley - Allianz Milano 3-0 (25-14, 25-15, 25-23)

Gioiella Taranto - Pallavolo Padova 2-3 (22-25, 25-15, 25-20 18-25, 16-18)

Classifica Superlega