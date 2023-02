Superlega, Del Monte® Coppa Italia: il calendario della final four. Dove vederla in tv e streaming

L’atto conclusivo della Del Monte® Coppa Italia di Volley torna al Palazzo dello Sport di Roma per la quarta volta nella storia della competizione: la miglior pallavolo per Club al Mondo si appresta ad esaltare il pubblico di Roma per una due giorni dallo spettacolo garantito!

Quattro formazioni dal superbo tasso tecnico sono pronte a darsi battaglia sportiva sul campo tricolore e a contendersi la Coppa nel fine settimana di sabato 25 e domenica 26 febbraio: saranno Sir Safety Susa Perugia, Itas Trentino, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Allianz Milano... come nella passata stagione!

Il campionato di SuperLega, storicamente equilibrato e imprevedibile, si è divertito a “regalare” gli stessi identici abbinamenti della scorsa stagione, con Piacenza e Milano capaci di ribaltare il fattore campo nei Quarti di Finale per il secondo anno consecutivo. Era successo solo tra le edizioni 2018/19 e 2019/20 che le due Semifinali coincidessero perfettamente (anche come abbinamenti) con quelle dell’annata precedente: allora furono Perugia-Modena e Civitanova-Trento.

La Sir Safety Susa Perugia, formazione vincitrice del Word Club Championship a Betim e detentrice della Del Monte® Supercoppa 2022/23 vinta a Cagliari, se la vedrà con la Gas Sales Bluenergy Piacenza, formazione piuttosto rimaneggiata rispetto alla scorsa stagione che continua a voler puntare sempre più in alto, mentre nell’altra Semifinale, l’Itas Trentino, vice-Campione del Mondo, lotterà ancora con l’Allianz Milano, alla sua seconda partecipazione ad una Final Four di Coppa Italia.

Nell’edizione 2021/22 Perugia e Trento fecero valere la propria esperienza, superando le proprie rivali rispettivamente in tre set e quattro set, al termine di due match piuttosto combattuti. Nella Finale di domenica 6 marzo, la Sir si fece invece trovare più pronta in partenza, portandosi avanti di due set e respingendo il tentativo di rimonta dell’Itas, grazie anche alle giocate del Del Monte® MVP Wilfredo Leon.

Un trofeo tira l’altro: le due formazioni che supereranno lo scoglio delle Semifinali staccheranno un pass per l’accesso alla Del Monte® Supercoppa, una vera e propria corsia preferenziale per prendere parte al primo evento della prossima stagione. Se una o entrambe le finaliste dovessero qualificarsi alla Supercoppa in altro modo (con l’accesso alle Finali Scudetto), si procederebbe “a scalare” in ordine di arrivo in Regular Season

La visibilità televisiva e streaming dell’evento sarà sempre massima: a livello nazionale sarà Rai Sport a trasmettere le Semifinali, mentre il main event di domenica pomeriggio godrà della “passerella” su Rai 2. A livello mondiale invece, tutte le gare saranno trasmesse in diretta da Volleyball TV (www.wolleyballworld.tv), il canale streaming in abbonamento di Volleyball World

La Coppa Italia sarà ancora “spettacolo” anche dal punto di vista del progresso e dell’innovazione: il timer dei 15 secondi in battuta tornerà a scandire il tempo tra la fine di un’azione e l’inizio di quella successiva, e sarà riproposto il layout con le panchine inquadrate in fronte televisivo.

Sarà inoltre allestita la “Video Check Room”, progetto sperimentale che analizzerà da lontano dal campo le chiamate Video Check. L’evento è organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione col Comitato Regionale FIPAV Lazio e quello Territoriale FIPAV Roma.

IL PROGRAMMA E LA COPERTURA TELEVISIVA E IN STREAMING

SEMIFINALI

Sabato 25 febbraio 2023, ore 15.30 Sir Safety Susa Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza Diretta Rai Sport, Rai Play, Volleyballworld.tv

Sabato 25 febbraio 2023, ore 18.00 Itas Trentino – Allianz Milano Diretta Rai Sport, Rai Play, Volleyballworld.tv

FINALE