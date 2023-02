Superlega, la Del Monte® Coppa Italia presentata in Campidoglio: una final four da sogno

Si è tenuta questa mattina in Campidoglio, nella storica aula “Giulio Cesare”, la conferenza stampa di presentazione della Del Monte® Coppa Italia, in programma a Roma il 25 e 26 febbraio.

Undici anni dopo l’ultima volta, e per la quarta volta nella storia, il trofeo più ambito del volley nazionale si assegnerà nella Capitale e metterà a confronto quattro grandi club della SuperLega Credem Banca sabato 25 (Semifinali) e domenica 26 febbraio (Finale) in un Palazzo dello Sport prossimo al sold out.

Quattro formazioni dal superbo tasso tecnico sono pronte a darsi battaglia sportiva sul campo tricolore, circondate dall’affetto del pubblico capitolino: Sir Safety Susa Perugia, Itas Trentino, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Allianz Milano.

Protagonisti dell’evento ben 8 campioni del mondo della Nazionale di Fefè De Giorgi, che difendendo i colori delle proprie squadre lanceranno pure la volata alle semifinali e alla finale dell’Europeo, in programma sempre a Roma il 14 e il 16 settembre.

La Final Four, organizzata da Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con FIPAV Lazio e FIPAV Roma e con il supporto di Roma Capitale, è stata presentata questa mattina in conferenza stampa presso l’Aula Giulio Cesare del Campidoglio.

La casa dei cittadini romani, cuore della democrazia capitolina, ha tenuto a battesimo la kermesse, alla presenza di Alessandro Onorato, assessore allo sport, ai grandi eventi, al turismo e alla moda di Roma Capitale, di Svetlana Celli, presidente dell’assemblea capitolina, di Massimo Righi, presidente della Lega Pallavolo e dei presidenti di FIPAV Lazio, Andrea Burlandi, e FIPAV Roma, Claudio Martinelli.

Presente anche “Sua maestà” la Coppa Italia, che dopo un simbolico tour tra i luoghi iconici del Campidoglio e tra i Fori Imperiali è entrata in sala da protagonista e ha simbolicamente accompagnato la presentazione dell’evento.

Gabriele Laurenzano (Trento), Stefano Mengozzi (Perugia), Leonardo Scanferla (Piacenza) e Paolo Porro (Milano) hanno raccontato in un video, proiettato durante la conferenza moderata dalla giornalista Rai Simona Rolandi, il significato che loro attribuiscono alle parole “emozioni” e “passione”, ma soprattutto “Roma”, la Città Eterna sempre più al centro di tutte le mappa pallavolistiche.

Il primo a prendere la parola è stato Alessandro Onorato, assessore Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale a cui ha fatto seguito la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana

Massimo Righi, presidente della Lega Pallavolo Serie A, ha poi parlato di aspettative e novità sulla competizione: “Da questa Final Four ci aspettiamo di continuare a sognare: è stato fino ad oggi un campionato incredibile, tale qualità tecnica credo non fosse mai stata raggiunta".

E ancora: "Vedremo in campo le due finaliste del Mondiale per Club e altre due formazioni non da meno: la predominanza del volley italiano, sia a livello di club e che di nazionale è sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda alcune novità, giocheremo tutte le gare con la regola di un massimo 15 secondi tra un’azione e l’altra, in modo da ridurre i tempi morti e rendere ancora più entusiasmante lo spettacolo".

"Le panchine - ha concluso il numero uno della Lega Pallavolo - saranno ancora in fronte TV, perché anche questo deve far parte dello spettacolo, mentre la colonna sonora sarà interamente firmata Lega Pallavolo Serie A, con la nostra Soundtrack Volley. Sarà un grande evento, col Campionato più bello del mondo nella città più bella del mondo”.

Hanno preso la parola anche Luciano Cecchi, vicepresidente della FIPAV, il presidente della FIPAV Lazio, Andrea Burlandi, Claudio Martinelli, presidente della FIPAV Roma. E' intervenuta Maria Raffaella Bellantone, Direttore Generale di Arsial, Agenzia regionale per lo Sviluppo dell'agricoltura.

Era presente in platea anche Fabrizio Ferragni, direttore di Rai Italia, che trasmetterà l’evento anche all’estero, a testimoniare il grande interesse dimostrato da Rai negli eventi di pallavolo.