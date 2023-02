Superlega, Del Monte® Coppa Italia: finale a sorpresa al PalaSport di Roma

Saranno Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza a contendersi la Del Monte® Coppa Italia Superlega 2023 di Volley maschile. Nello straordinario scenario del Palazzo dello Sport dell'Eur, a Roma, si sono disputate oggi le due semifinali della Final Four. Ecco tutto quello che è successo.

Prima sconfitta stagionale per la Sir Safety Susa Perugia battuta 3-0 (28-30, 20-25 e 22-25) nella prima semifinale del torneo contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. La squadra umbra fin qui aveva vinto tutte le 33 partite disputate in ogni competizione, dalla Champions League alla Superlega, conquistando due trofei (Supercoppa e Mondiale per Club). La caduta della Sir Perugia ricorda un po' la sorprendente eliminazione del Napoli di Luciano Spalletti dalla Coppa Italia a gennaio, ai rigori contro la Cremonese.

Sconfitta che ovviamente brucia nella metà campo bianconera dove attacco (41% finale di squadra) e battuta (23 errori con 5 ace) non girano come di consueto. Al contrario in casa Piacenza è decisivo il servizio, non solo per gli 11 ace conclusivi, ma soprattutto perché è il fondamentale che spacca primo e terzo set e che propizia la rimonta nella seconda frazione.

IL TABELLINO DI SIR SAFETY SUSA PERUGIA - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-3 Parziali: 28-30, 20-25, 22-25

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 2, Rychlicki 11, Russo 4, Flavio 7, Leon 8, Semeniuk 9, Colaci (libero), Plotnytskyi 4, Herrera 1, Ropret, Piccinelli (libero). N.e.: Cardenas, Solè, Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 5, Romanò 13, Simon 10, Caneschi 5, Leal 6, Lucarelli 6, Scanferla (libero), Gironi 1, Basic, Recine. N.e.: Alonso, De Weijer, Lucarelli, Cester, Hoffer (libero). All. Botti, vice all. Amoroso. Arbitri: Stefano Cesare - Massimo Florian LE CIFRE – PERUGIA: 23 b.s., 5 ace, 33% ric. pos., 10% ric. prf., 41% att., 10 muri. PIACENZA: 21 b.s., 11 ace, 46% ric. pos., 25% ric. prf., 41% att., 10 muri.

In serata la Itas Trentino ha sconfitto in cinque set, 3-2 il finale la Allianz Milano al termine di una sfida accesissima. Ne sono testimonianza i parziali, 33-35, 22-25 per Milano i primi due set con Trento che si rimette in partita nel terzo, 25-19 il parziale, si aggiudica il quarto per 25-16 e trionfa per 15-9 nel tie-break.

La finale è in programma domenica 26 febbraio dalle ora 16:00 al cospetto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

IL TABELLINO DI ITAS TRENTINO-ALLIANZ MILANO 3-2 Parziali: 28-30, 20-25, 22-25. Parziali: 33-35, 22-25, 25-19, 25-16, 15-9