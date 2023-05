Superlega Finale Scudetto, Trento batte Civitanova in tre set e conduce la serie 2-1

L’Itas Trentino ritorna in vantaggio nella serie di Finale Play Off Scudetto Credem Banca 2023 grazie ad una Gara 3 ai limiti della perfezione. Trascinata dai 4.000 spettatori presenti alla BLM Group Arena (sold out per la seconda volta consecutiva), la formazione gialloblù ha vinto a mani basse stasera la contesa, mettendo all’angolo sin dal primo set una Cucine Lube apparsa in difficoltà in tutti i fondamentali, come raccontano bene i soli 2 muri realizzati, il 42% in attacco e gli zero ace collezionati nell’arco dei tre set di gioco, sempre a senso unico per i padroni di casa.

Guidata da un magistrale Sbertoli in regia, la squadra di Lorenzetti ha proposto una pallavolo aggressiva ed efficace ed in questo caso fortemente caratterizzata da grande intensità difensiva; un’arma che ha messo alle corde gli avversari, spinti lontano dalle battute e dagli attacchi di Kaziyski (MVP del match con 18 punti e 4 ace), ma anche dai muri di Michieletto e dalla grande costanza in primo tempo di Podrascanin. Blengini, privato di Zaytsev dal primo set per un problema alla spalla, ha provato a mescolare le carte in tavola, senza riuscire a trovare risposte convincenti dai suoi. Venerdì a Civitanova Marche la prima occasione per chiudere la serie, ora sul 2-1 per l’Itas Trentino.

Gara 3 Finali - Play Off SuperLega Credem Banca: Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-17, 25-20, 25-16)

Itas Trentino: Sbertoli 1, Lavia 4, D'Heer 5, Kaziyski 18, Michieletto 15, Podrascanin 10, Nelli 0, Laurenzano (L), Dzavoronok 4. N.E. Pace, Cavuto, Berger, Lisinac, Depalma. All. Lorenzetti.

Cucine Lube Civitanova: De Cecco 0, Yant Herrera 9, Anzani 4, Zaytsev 0, Nikolov 7, Chinenyeze 3, Garcia Fernandez 9, Balaso (L), D'Amico, Bottolo 4, Diamantini 1. N.E. Ambrose (L), Gottardo, Sottile. All. Blengini. ARBITRI: Simbari, Goitre. NOTE - durata set: 23', 32', 24'; tot: 79'.