Superlega, Monza annulla Taranto, Perugia piega Modena

Va a Trento il big match della quarta giornata della Superlega di pallavolo maschile. Nell'anticipo del sabato, Michieletto e compagni superano in casa Piacenza per 3-1, con i parziali di 26-24 25-19 16-25 25-18. Ed è proprio lo schiacciatore della Nazionale azzurra a trascinare i compagni, con ben 18 punti messi a segno, ben orchestrato da uno Sbertoli in versione Mvp.

Nel primo dei match domenicali, emozioni a non finire ul parquet di Padova. I padroni di casa si impongono al tie-break (25-2 25-21 23-25 23-25 15-12), grazie soprattutto ai 27 palloni messi a terra da Garcia, di cui tre ace. Agli ospiti non bastano i 20 di Faure. Il buon avvio di stagione di Monza trova conferme nel netto 3-0 siglato ai danni di Taranto, con i parziali di 25-14 25-1 25-17. Tra le fila dei brianzoli, bene Szwarc con 15 punti e Maar con 14.

Il colpaccio di giornata lo firma Milano, che abbandona l'ultimo posto in classifica grazie al primo successo stagionale trovato davanti al proprio pubblico per 3-0 (25-21 27-25 25-21) contro i vice campioni d'Italia della Lube Civitanova. Ai marchigiani non bastano i 16 punti del top scorer Lagumdzija, mentre gli uomini di coach Piazza si godono i 15 di Reggers. Sorride anche Perugia, che batte in casa Modena per 3-1 in rimonta (14-25 25-18 25-20 25-18).

A fare la voce grossa tra gli umbri sono Ben Tara, con 18 palle messe a terra, e Plotnytskyi con 17. A chiudere il turno è il posticipo tra Catania e Verona, con gli ospiti che vincono per 3-0 (25-23 25-22 25-21). La classifica vede ora Monza in testa da sola con 12 punti, ma con una gara in più rispetto alle dirette inseguitrici. Alle sue spalle si trovano Trento e Perugia con 10 e Piacenza con 9. In ultima posizione scende Taranto, ancora ferma a quota 2.

Superlega, risultati e classifica

Pallavolo Padova - Cisterna Volley 3-2 (25-23, 25-21, 23-25, 23-25, 15-12)

Mint Vero Volley Monza - Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-14, 25-10, 25-17)

Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-21, 27-25, 25-21)

Sir Susa Vim Perugia - Valsa Group Modena 3-1 (14-25, 25-18, 25-20, 25-18)

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (26-24, 25-19, 16-25, 25-18)

Farmitalia Catania - Rana Verona 1-3 (23-25, 22-25, 27-25, 16-25)



La classifica

Mint Vero Volley Monza 12*

Itas Trentino 10

Sir Susa Vim Perugia 10

Gas Sales Bluenergy Piacenza 9

Rana Verona 7*

Cucine Lube Civitanova 5

Cisterna Volley 5

Valsa Group Modena 4

Pallavolo Padova 4

Allianz Milano 4

Farmitalia Catania 3

Gioiella Prisma Taranto 2.



*1 incontro in più: Mint Vero Volley Monza.