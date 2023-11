Superlega, Perugia sempre in vetta: Modena torna a vincere

Sono Modena, Civitanova, Perugia, Trento, Milano e Monza le squadra vincitrici nei match validi per la settima giornata della Superlega di Volley maschile. Nell'anticipo del sabato fa festa Modena, che supera in trasferta Cisterna per 3-1 con i parziali di 25-11 22-25 25-20 25-16. Oltre al solito Davyskiba da 22 punti, da sottolineare anche la prova di un ottimo Juantorena, a quota 14.

Nelle sfide domenicali, invece, vince con più di un brivido Civitanova. I vice campioni d'Italia piegano in casa Taranto solamente al tie break (25-22 22-25 21-25 25-22 18-16). Per il sestetto di coach Blengini, Lagumdzija è mvp e top scorer con 25 palloni messi a terra.

Successo netto invece per Trento, che di fronte al proprio pubblico rispetta i pronostici superando per 3-0 il fanalino di coda Catania (25-15 25-17 25-18). Miglior marcatore dell'incontro è Rychlicki, entrato a referto in 19 occasioni.

Può sorridere anche Perugia, unica formazione a rappresentare l'Italia al prossimo Mondiale per Club di dicembre. Gli umbri si impongono per 3-0 a Verona, con i parziali di 25-18 25-20 25-22. Se ai veneti non bastano i 16 punti di Mozic, gli ospiti sfruttano al meglio i 14 a testa marcati da Herrera e Plotnytskyi.

Bottino pieno anche per Milano, abile a battere sul proprio parquet Padova con un netto 3-0 (25-17 26-24 25-19). Per i locali, il miglior realizzatore è Reggers con 13 punti messi a referto.

Nel posticipo, Monza supera in casa Piacenza per 3-2 (22-25 25-21 19-25 25-20 15-12) e sale in terza posizione. La classifica vede in testa Perugia a quota 21 davanti a Trento, a -2 dalla vetta ma con una partita da recuperare.

Nelle retrovie è invece Taranto a salire a quota 4 e ad abbandonare l'ultimo posto, ora occupato da una Catania ancora ferma a 3.

Superlega, risultati e classifica 7° giornata

Itas Trentino-Farmitalia Catania 3-0 (25-15, 25-17, 25-18)

Cucine Lube Civitanova-Gioiella Prisma Taranto 3-2 (25-22, 22-25, 21-25, 25-22, 18-16)

Rana Verona-Sir Susa Vim Perugia 0-3 (18-25, 20-25, 22-25)

Mint Vero Volley Monza-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (22-25, 25-21, 19-25, 25-20, 15-12)

Allianz Milano-Pallavolo Padova 3-0 (25-17, 26-24, 25-19)

Cisterna Volley-Valsa Group Modena 1-3 (11-25, 25-22, 20-25, 16-25)



CLASSIFICA SUPERLEGA