SuperLega, inizia la corsa Scudetto: il calendario e come seguirla in tv e in streaming

Tutto è pronto per i Play Off Scudetto della SuperLega Credem Banca in programma da oggi 6 marzo e trasmessi diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster, (Vb.tv.)

Domenica scorsa si è conclusa la Regular Season della SuperLega Credem Banca, segnando l'inizio dei quarti di finale dei playoff.

Le prime otto squadre classificate si sfideranno per il titolo di Campione d'Italia e vedranno come protagoniste: Itas Trentino (vincitrice dello Scudetto nella stagione 2022-23), Sir Susa Vim Perugia, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Cucine Lube Civitanova, Mint Vero Volley Monza, Allianz Milano, Rana Verona e Valsa Group Modena.

I tre turni dei playoff (quarti, semifinali e finale) verranno giocati con la formula delle 3 partite vinte su 5, ovvero le squadre che vincono almeno tre partite passeranno il turno. Inoltre, le finaliste scudetto accederanno alla Champions League 24/25.

LE DATE DEI PLAYOFF: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Tutti i match del Campionato di SuperLega Credem Banca sono sempre disponibili in diretta e on demand su VBTV (Vb.tv.). Questo il primo calendario delle competizioni: