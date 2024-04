Superlega, Itas Trentino-Mint Vero Volley Monza: come vederla in tv e in streaming

Dopo il turno infrasettimanale la SuperLega Credem Banca torna in campo per la partita di Gara 5, in programma domenica 14 aprile e anche la Serie A1 Tigotà sarà protagonista con la 3ª Giornata di Semifinali sabato 13 aprile.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster dei Campionati (Vb.tv.).

VERSO LA FINALE

ll turno infrasettimanale ha visto la vittoria di Mint Vero Volley Monza, che con il 3-1 porta Itas Trentino a Gara 5 delle Semifinali. Il titolo di MVP della serata va a Fernando Kreling dopo una performance magistrale che ha fatto volare la squadra di Monza verso una vittoria storica.

L’accesso alla Finale Scudetto si disputerà a Trento domenica 14 aprile alle 18.00 e sarà trasmesso in diretta su VBTV.

Sir Susa Vim Perugia è approdata in Finale Scudetto, battendo ieri all’Allianz Cloud la squadra di Milano, assicurandosi anche la qualificazione per la Champions League 2024/2025.

LE SEMIFINALI DELLA SERIE A1 FEMMINILE

Continuano nel fine settimana anche i Playoff 5° Posto per la qualificazione alla Challenge Cup 2024/2025 con l’incontro Rana Verona vs Valsa Group Modena sabato sera alle 20.30.

Domenica sarà invece la volta della Gas Sales Bluenergy Piacenza (al momento in cima alla classifica) vs Pallavolo Padova e Cucine Lube Civitanova vs Cisterna Volley. I due match, rispettivamente alle 17.00 e alle 18.00, saranno in diretta in esclusiva su VBTV.

Per quanto riguarda la Serie A1 Tigotà, sabato 13 aprile si disputerà la 3ª Giornata di Semifinali con la sfida tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara. La squadra di Novara, dopo la strepitosa impresa del turno infrasettimanale che ha inflitto la prima sconfitta stagionale in tutte le competizioni alla Prosecco Doc Imoco Conegliano, alle 20:30 si giocherà il tutto e per tutto.

Sarà una partita determinante, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo. La squadra vincitrice sfiderà in Finale Scudetto Savino Del Bene Scandicci, che dopo la vittoria contro Allianz Vero Volley Milano, per la prima volta nella sua storia approda in finale.

Oltre che in diretta streaming, tutte le partite sono disponibili anche on-demand su VBTV.

SUPERLEGA