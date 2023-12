Superlega, Trento fa festa a Civitanova: risultati, classifica ed highlights

Nel fine settima a cavallo tra il 2 e il 3 dicembre si sono disputate cinque della sei sfide valide per l'ottava giornata della Regular Season della Superlega di Volley maschile. Il posticipo tra Mint Vero Volley Monza ed Allianz Milano è in programma domani sera.Ecco cosa è successo.

Dopo tre vittorie consecutive in SuperLega Credem Banca, alternate alle due di fila in CEV Champions League, nell’8° turno di Regular Season si arresta la striscia positiva di successi dei biancorossi. Davanti ai propri tifosi, in un Eurosuole Forum scoppiettante, una Cucine Lube Civitanova contratta e spuntata lotta contro l’Itas Trentino, ma a farla da padrona in tre set (17-25, 22-25, 16-25) è la ferocia dei campioni d’Italia, imbattuti nel torneo in corso. Un passo falso che frena la rincorsa dei cucinieri verso le prime quattro posizioni.

La Sir Susa Vim Perugia vince l’anticipo del sabato sera dell’8a di andata contro il Cisterna Volley. Con i tre punti conquistati i Block Devils consolidano il primo posto alla vigilia della partenza per il Mondiale per Club. Primi due set con Perugia a ritmi alti grazie a Ben Tara e Plotnytskyi a fare legna in attacco. Nel terzo c’è la reazione di Cisterna che sale di giri dai nove metri e trova in Faure e Bayran i propri terminali offensivi. A creare il gap nella quarta frazione è la partenza dei padroni di casa, spinti dal tifo dei 3326 accorsi al PalaBarton. Cisterna non molla e arriva ad una lunghezza di distanza prima del colpo risolutore di Plotnytskyi che chiude la contesa.

Al PalabancaSport la Gas Sales Piacenza non lascia alcun set ad una Rana Verona che nei primi due parziali ha tenuto il passo dei biancorossi e si è arresa solo sul file di lana. Ben diverso il terzo parziale in cui Piacenza non ha corso particolari rischi. Nel terzo parziale sul 18-13 debutto in SuperLega per il giovanissimo Manuel Zlatanov: a 15 anni, 8 mesi e 25 giorni è il più giovane pallavolista ad esordire in SuperLega. Il record Manuel lo ha “strappato” a Mattia Taramelli che nel 2014 in Vero Volley Monza – Altotevere Città di Castello Sansepolcro scese in campo con la maglia del libero all’età di 15 anni, 10 mesi e 1 giorno.

Nell’8a giornata della SuperLega Credem Banca, la Pallavolo Padova supera 3-1 la Farmitalia Catania. Bianconeri in campo con Gardini, Plak, Gabi Garcia, Desmet, Crosato, Falaschi, Zenger (L). Gabi Garcia il miglior realizzatore con 19 sigilli (55% attacco) per Padova, mentre per Catania Buchegger tocca i 22 punti (41% attacco).

Nel primo anticipo dell’8° turno di Regular Season due punti esterni in rimonta e tanta sofferenza per la Valsa Group Modena, al PalaMazzola, di fronte alla caparbietà dei padroni di casa. Nonostante la buona performance tra le mura amiche, la Gioiella Prisma Taranto rimanda l’appuntamento con la prima vittoria stagionale e si lascia sfuggire il match al fotofinish dopo aver comandato la partita per 2 set a 1 (22-25, 25-20, 25-18, 17-25, 13-15). La “cura Travica” funziona e in campo si vede, ma gli ionici cedono al tie break per la quinta volta in otto gare di campionato, la terza consecutiva dopo le maratone a Cisterna di Latina e a Civitanova.

Superlega, risultati, classifica ed highlights 8° giornata

Sir Susa Vim Perugia-Cisterna Volley 3-1 (25-16, 25-19, 20-25, 25-23)

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino 0-3 (17-25, 22-25, 16-25)

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Rana Verona 3-0 (27-25, 25-23, 25-20)

Mint Vero Volley Monza-Allianz Milano (04/12)

Pallavolo Padova-Farmitalia Catania 3-1 (25-18, 18-25, 25-19, 25-18)

Gioiella Prisma Taranto-Valsa Group Modena 2-3 (22-25, 25-20, 25-18, 17-25, 13-15)

CLASSIFICA