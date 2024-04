Superlega, Perugia batte Monza in gara 4 e vince il secondo Scudetto della sua Storia

È la Sir Susa Vim Perugia ad aggiudicarsi il titolo al termine della stagione 2023/24, vincendo Gara 4 contro Mint Vero Volley Monza e portandosi così a casa il secondo Scudetto della loro storia, a distanza di sei anni dalla loro prima, e fino a ieri unica, volta.

Poker per i Block Devils, che dopo essersi aggiudicati Del Monte® Supercoppa e Mondiale per Club, a gennaio hanno portato a casa anche la Del Monte® Coppa Italia SuperLega, con lo Scudetto odierno che completa così una stagione da favola per gli umbri.

Dopo aver vinto Gara 1 tra le mura amiche in quattro set, la formazione allenata da Angelo Lorenzetti ha concesso Gara 2 all’Opiquad Arena solamente al tie-break, tornando però avanti nella serie spinti dal calore del PalaBarton in Gara 3, vincendo 3-1.

Gara 4, quella decisiva, ha dapprima visto la formazione umbra perdere il primo set (25-19), mentre il secondo e il terzo hanno segnato il sorpasso dei Block Devils ai danni della squadra di casa. Ma è nel quarto e ultimo set che si è concretizzata la vittoria di Leon e compagni, con il punto decisivo firmato da Semeniuk.

Per la quindicesima volta (la quarta consecutiva) la squadra seconda classificata in Regular Season ha vinto lo Scudetto. Diciassette volte sono stati Campioni d’Italia i primi classificati a termine Regular Season, otto volte i terzi, una volta ciascuno i quarti e i quinti.

Per Angelo Lorenzetti si tratta del quinto Scudetto vinto, il secondo di fila dopo quello conquistato con Trento nella scorsa stagione. Non solo: l’allenatore di Perugia diventa così il primo tecnico della storia della SuperLega a vincere lo Scudetto in quattro città diverse: Modena, Piacenza, Trento lo scorso anno e, per l’appunto, Perugia in questa stagione.

Tra gli atleti raggiunge il suo quinto titolo Colaci, Giannelli mette in bacheca il terzo titolo, mentre per Solé e Candellaro si tratta del secondo. Prima volta da “Campioni d’Italia” per il capitano Leon e tutti gli altri atleti.

LA PARTITA

Formazione tipo per Lorenzetti. Avvio equilibrato (3-3). Break Perugia con il contrattacco di Plotnytskyi (4-6). Takahashi pareggia a quota 8. Fuori gli attacchi di Plotnytskyi e di Ben Tara, vantaggio Monza (11-9). Semeniuk pareggia subito (11-11). Ace di Takahashi (13-11). Monza scappa via con i punti di Galassi (18-13). Muro vincente dei padroni di casa (20-14). Ace di Giannelli (20-16). Semeniuk chiude il contrattacco (21-18). Fuori la pipe del neo entrato Leon (23-18). Loeppky porta i suoi al set point (24-19). Chiude subito Maar (25-19).



C’è Leon per Plotnytskyi nel secondo. Vantaggio Perugia dopo l’errore di Loeppky ed il muro di Ben Tara (2-4). Maar pareggia poi ace di Takahashi (6-5). Muro di Russo (6-7). Ace anche di Di Martino poi muro di Galassi (9-7). Due di Loeppky (11-7). Dentro Plotnytskyi per Semeniuk. Murato Ben Tara (12-7). Dentro Herrera. Plotnytskyi ferma la serie di Monza poi Flavio (12-9). Leon con il contrattacco (14-12). Muro di Leon su Loeppky (15-14). Altri due di Leon (16-16). Fuori Di Martino, Perugia avanti (17-18). I Block Devils restano sul +1 (20-21). Smash di Herrera (21-23). Maar pareggia (23-23). Leon in parallela, set point Perugia (23-24). Difesone di Herrera, Giannelli chiude l’attacco e Perugia pareggia (23-25).



Restano Leon ed Herrera. Parità nel terzo (2-2). Leon in contrattacco (2-3). Ace di Herrera (3-5). Giannelli versione attaccante (4-7). Monza torna sotto con Maar (7-8). Plotnytskyi sulle mani alte (7-10). Muro di Flavio (8-12). Herrera dalla seconda linea (11-16). Plotnytskyi da posto quattro poi ace di Giannelli (13-19). Fuori Leon poi Maar (16-19). Perugia tiene e con Leon si porta 19-23. L’attacco di Plotnytskyi vale il set point (20-24). Monza recupera tutto (24-24). Giannelli di seconda intenzione (24-25). Takahashi con la pipe (25-25). Flavio (25-26). Fuori Maar, raddoppio bianconero (25-27).



0-3 Perugia nel quarto. Flavio in primo tempo (3-6). Leon in contrattacco (4-8). Galassi dimezza (7-9). Leon attacco ed ace (8-12). Muro di Di Martino (10-12). Dentro Semeniuk per Plotnytskyi. Due errori di Monza (10-15). Semeniuk buca il muro avversario (10-16). Due di Maar (13-17). Il canadese aggiusta tutto (16-17). Muro di Flavio (16-19). Leon in contrattacco (18-22). Ancora Leon (18-23). Leon, match point (19-24). Semeniuk,(20-25) - Perugia è Campione d’Italia .

IL TABELLINO

MINT VERO VOLLEY MONZA - SIR SUSA VIM PERUGIA 1-3 Parziali: 25-19, 23-25, 25-27, 20-25



MINT VERO VOLLEY MONZA: Cachopa 1, Loeppky 15, Di Martino 5, Galassi 12, Maar 20, Takahashi 14, Gaggini (libero), Visic, Szwarc 2, Mujanovic. N.e.: Comparoni, Morazzini (libero), Beretta. All. Eccheli, vice all. Ambrosio.



SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 8, Ben Tara 4, Flavio 8, Russo 7, Plotnytskyi 9, Semeniuk 6, Colaci (libero), Leon 25, Held, Herrera 7. N.e.: Solè, Ropret, Toscani (libero), Candellaro. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

Arbitri: Andrea Puecher - Gianluca Cappello

LE CIFRE – MONZA: 12 b.s., 5 ace, 35% ric. pos., 12% ric. prf., 48% att., 12 muri. PERUGIA: 15 b.s., 4 ace, 40% ric. pos., 18% ric. prf., 54% att., 5 muri.