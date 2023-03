SuperLega, Perugia regola Milano: Verona espugna Civitanova. Vittorie sofferte per Modena e Trento

Partono subito fortissimo i Play Off Scudetto dalla SuperLega Credem Banca di Pallavolo maschile. Vediamo il dettaglio dei quattro match di Gara 1. Partiamo dalla Sir Safety Susa Perugia con i ragazzi di Anastasi che regolano l'Allianz Milano con un secco 3-0, 25-22, 25-15, 25-18 i parziali.

Il derby della via Emilia del PalaPanini offre spettacolo e belle giocate. Con molta fatica i padroni di casa della Valsa Group Modena s’impongono al tie break sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza. 25-19, 23-25, 25-19, 20-25, 15-11 i parziali.

Vittoria sofferta anche per la Itas Trentino che supera in casa la Vero Volley Monza, 3-2 il finale. Decisivo il golden set chiuso sul 15-12, 25-16, 25-21, 13-25, 18-25 gli altri parziali.

Netta sconfitta, infine, per la Cucine Lube Civitanova che all'Eurosuole Forum cede nettamente contro la WithU Verona, 0-3 il finale 24-26, 29-31, 24-26 i parziali. Ma non c'è nemmeno il tempo di respirare perché mercoledì 22 marzo è già ora di tornare in campo per gara 2. Al link la programmazione completa

Risultati di Gara 1 dei Quarti Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca: