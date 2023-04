Superlega, partenza sprint per Trento e Civitanova in Semifinale Scudetto

La Itas Trentino e la Cucine Lube Civitanova sfruttano il fattore campo, rispettivamente contro Gas Sales Bluenergy Piacenza e Allianz Milano, e si portano sullì1-0 nella serie di Semifinale Scudetto della Superlega di volley maschile. Ecco tutto quello che è successo.

Partiamo da Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza la serie di Semifinale Play Off Scudetto Credem Banca 2023 che celebra il remake della Finale di Del Monte® Coppa Italia di Roma.

Alla BLM Group Arena sono stati i padroni di casa di Trento a vincere il primo di cinque potenziali atti del confronto, portandosi immediatamente avanti 1-0 ed ottenendo al tempo stesso la prima vittoria stagionale contro Piacenza. Prima del match è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare Julia Ituma, giocatrice di Novara, tragicamente scomparsa nella notte ad Istanbul.

Per quanto riguarda il campo, la squadra di Lorenzetti ha preso fiducia e consapevolezza dei propri mezzi col passare del tempo, reggendo bene l’iniziale onda d’urto degli emiliani e progressivamente aumentando il proprio volume di gioco grazie ad una grande prova a muro (11 vincenti, nove solo della coppia serba di posto 3) e alla capacità di capitalizzare nei momenti importanti le opportunità di break point, come successo nel finale di primo e secondo set. Michieletto e Lavia (MVP e best scorer) da questo punto di vista hanno trascinato i compagni che sono diventati assoluti padroni del campo nel terzo ed ultimo periodo, vinto a mani basse quando la Gas Sales Bluenergy ha perso consistenza in attacco ed in ricezione.

Fattore campo confermato dai Campioni d’Italia anche nel match tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano. Gara 1 della Semifinale Scudetto si chiude con una vittoria casalinga della Cucine Lube Civitanova in tre set (25-17, 25-22, 25-17) sull’Allianz Milano. All’Eurosuole Forum gli uomini di Chicco Blengini capitalizzano il primo faccia a faccia della serie al meglio dei cinque match scacciando con determinazione i fantasmi delle sconfitte di Del Monte® Coppa Italia contro il sestetto ambrosiano di Roberto Piazza.

Partita di ottima fattura per la Lube, performante al servizio con 4 ace a 1 e tante battute insidiose, sempre sul pezzo in attacco (65% contro il 47%) e protagonista di una gara encomiabile sia nel muro-difesa sia in ricezione. Se le copertine vanno a Balaso, MVP di serata, e al top scorer Nikolov (17 punti con il 60% e 2 ace), il tributo del pubblico a fine gara è per tutti i biancorossi scesi in campo. In doppia cifra anche Yant (13 punti di cui 3 a muro) e Zaytsev (10 punti con l’82%, 1 ace e gli straordinari in ricezione). Nell’Allianz solo Patry va in doppia cifra (12), i centrali Loser e Piano timbrano due block a testa.

Lube in campo con De Cecco al palleggio in diagonale con l’opposto Zaytsev, Yant e Nikolov in banda, Anzani e Chinenyeze al centro, Balaso libero. Ospiti schierati con la diagonale Porro-Patry, Ishikawa e Mergarejo in banda, Piano e Vitelli al centro, Pesaresi libero. Prima del match minuto di raccoglimento per la tragica scomparsa di Julia Ituma, giovane atleta della Igor Volley Novara. Presente sugli spalti uno striscione dei tifosi di Lube nel Cuore con la scritta “Che il nostro pensiero arrivi fin lassù, ciao Julia!”.

Il primo set è un monologo dei biancorossi che attaccano con il 68% contro il 46% dei meneghini. La Lube prende il controllo e chiude 25-17 impedendo agli ospiti di rientrare con 6 punti di Yant e una grande lucidità di tutti gli effettivi. Dopo una fase iniziale di stallo nel secondo set, la battuta di Nikolov (9 punti nel set con 1 ace) lancia la Lube che attacca e riceve meglio del sestetto di Piazza sudando freddo sul 21-20 per poi chiudere senza patemi (25-22). Il terzo atto vede al via i marchigiani aggressivi in attacco e pimpanti al servizio (19-11). Finale in discesa e gara chiusa dall’ace di Zaytsev (25-17). Domenica 16 aprile (ore 18.00), squadre in campo all’Allianz Cloud per Gara 2.

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-0 (25-23, 25-22, 25-18)

Cucine Lube Civitanova - Allianz Milano 3-0 (25-17, 25-22, 25-17)

Itas Trentino: Sbertoli 1, Lavia 13, Lisinac 7, Kaziyski 11, Michieletto 8, Podrascanin 9, Nelli 0, Cavuto 0, Dzavoronok 0, Laurenzano (L). N.E. Pace, Berger, Depalma, D'Heer. All. Lorenzetti.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 1, Santos De Souza 6, Simon 9, Romanò 9, Leal 9, Caneschi 3, Scanferla (L), Recine 1, Basic 1, Alonso 3. N.E. Hoffer, Gironi, De Weijer, Cester. All. Botti. ARBITRI: Lot, Cesare. NOTE - durata set: 29', 30', 23'; tot: 82'.

MVP: Daniele Lavia (Itas Trentino)

SPETTATORI: 2354

Cucine Lube Civitanova: De Cecco 2, Yant Herrera 13, Chinenyeze 7, Zaytsev 10, Nikolov 17, Anzani 6, Balaso (L), D'Amico, Bottolo 0, Garcia Fernandez 0. N.E. Ambrose (L), Diamantini, Gottardo, Sottile. All. Blengini.

Allianz Milano: Porro 1, Ishikawa 7, Loser 6, Patry 12, Mergarejo Hernandez 8, Piano 5, Vitelli 1, Pesaresi (L), Ebadipour 1, Lawrence 0, Bonacchi 0, Fusaro 0. N.E. Colombo. All. Piazza. ARBITRI: Florian, Puecher. NOTE - durata set: 24', 31', 25'; tot: 80'.

MVP: Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)

SPETTATORI: 2.964