SuperLega, Milano e Monza impattano la Serie: Modena e Verona si portano sul 2-0

Milano batte Perugia, prima sconfitta dopo 24 vittorie consecutive, Monza supera Trento ed impattano la Serie sull’1-1. Modena e Verona vincono al tie break su Piacenza e Civitanova, portandosi sul 2-0. I dettagli.

Saliscendi di emozioni all’Allianz Cloud: l’Allianz Milano parte in vantaggio 2-0 sulla sir Safety Susa Perugia, si fa rimontare 2-2, ma nel tie break s’impone sugli umbri blindando così il successo di Gara 2 dei Quarti di Finale Play Off. Decisivi i 18 punti di Ishikawa e i 22 dell’MVP Mergarejo, mentre tra i Block Devils, spiccano i 29 di Leon. Riesce l’impresa all’Allianz davanti al proprio pubblico e riporta così in parità la serie aspettando Gara 3 sul campo del Pala Barton domenica 26 marzo.

Vince ancora la WithU Verona nel secondo round dei Quarti di finale Play Off Scudetto Credem Banca contro la Cucine Lube Civitanova, e si ritrova sopra 2-0 nella serie al meglio delle cinque gare. Al Pala AGSM AIM sono i padroni di casa a imporsi al tie break (24-26, 25-20, 20-25, 25-23, 15-11). Ora si fa davvero dura per gli uomini di Chicco Blengini che non possono sbagliare più nulla se vogliono raggiungere in Semifinale la vincente di Perugia e Milano

Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto Credem Banca è della Vero Volley Monza, che si regala una performance straordinaria ed il successo per 3-1 sull’Itas Trentino. Serie sull’1-1 dunque e tante belle notizie in casa blu in vista del prosieguo del cammino nell’atto più bello ed importante della stagione. Oltre al premio MVP andato a Fernando Kreling, alla prima da titolare in questa stagione e in grado di illuminare i suoi a dovere, è la coralità del gioco lombardo a risultare esaltante per il pubblico di ca

Tie break ancora fatale per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Oltre due ore di gioco e la Valsa Group Modena si aggiudica anche Gara 2 dei Play Off Scudetto e domenica al PalaPanini avrà il primo match ball per le Semifinali.

Gara 2 Quarti di Finale – Play Off SuperLega Credem Banca