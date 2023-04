Superlega, Milano piega Civitanova: Trento espugna Piacenza

Si è disputata nel fine settimana a cavallo tra il 15 ed il 16 aprile gara 2 delle Semifinali del Playoff Scudetto di Superlega di volley maschile. In campo Allianz Milano, Cucine Lube Civitanova, Gas Sales Bluenergy Piacenza ed Itas Trentino. Ecco tutto quello che è successo.

Davanti a 5296 spettatori (sold out), Milano riporta i conti della serie in parità e trova il successo in Gara 2 della Semifinale Scudetto imponendosi al tie break sui Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova (25-18, 20-25, 25-21, 21-25, 15-9).

Prende la rincorsa la squadra di Roberto Piazza che riesce a capitalizzare la seconda sfida al meglio delle cinque affermandosi con grinta e determinazione sugli uomini di Blengini. Quell’Allianz che ha fatto sognare durante la serie dei quarti di Finale risponde presente stasera all’Allianz Cloud: i numeri si invertono nelle parti in gara 2, Piano e compagni primeggiano al servizio e in attacco, ritrovando la propria forza nella fase break capitalizzando 9 muri con Piano e Loser (6 in due).

Se un eccellente Patry che totalizza 19 punti, l’MVP se lo prende il martello giapponese Ishikawa che chiude con 20 palloni vincenti, 1 ace, 1 muro. Grande regia di Paolo Porro che porta in doppia cifra anche Mergarejo e Loser. Nella Lube vanno in doppia cifra il centrale Chinenyeze, Zaytsev, Nikolov e Yant. MVP: Yuki Ishikawa (Allianz Milano) SPETTATORI: 5.296

Tutta in salita per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza la serie di Semifinale dei Play Off Scudetto. Gara 2 è vinta da Itas Trentino in poco meno di due ore di gioco ed ora la formazione Vicecampione del Mondo è avanti due a zero nella serie.

Mercoledì a Trento avrà il primo match ball per raggiungere la Finale. La battuta deficitaria della squadra biancorossa è stato l’ago della bilancia di questa partita: ben 27 errori in 4 set con soli 2 ace messi a segno. E nonostante alla fine della gara l’attacco dei biancorossi sia stato più fruttifero di quello dei trentini (52% contro il 45%) la gara l’hanno vinta gli ospiti più concreti dalla linea dei nove metri e in contrattacco. Si è giocato in un PalabancaSport sold out, grande spettacolo sugli spalti con i tifosi ad incitare la squadra fino all’ultimo scambio.

Perso malamente il primo set, nella seconda frazione sul risultato finale hanno pesato gli otto errori in battuta di Piacenza che nonostante un 61% in attacco contro il 50% dei trentini ha dovuto alzare bandiera. Vinto bene il terzo la gara sembrava riaperta ma nel quarto set Trento ha alzato l’asticella in attacco mentre Piacenza ha commesso ancora 8 errori in battuta e tre in attacco contro le quattro battute sbagliate di Trento con zero errori in attacco. MVP : Riccardo Sbertoli (Itas Trentino) SPETTATORI : 3.430

Risultati Gara 2 Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca:

Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova 3-2 (25-18, 20-25, 25-21, 21-25, 15-9)

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Itas Trentino 1-3 (19-25, 22-25, 25-20, 20-25)

I TABELLINI

Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova 3-2 (25-18, 20-25, 25-21, 21-25, 15-9) -

Allianz Milano: Porro 1, Ishikawa 22, Loser 12, Patry 19, Mergarejo Hernandez 17, Piano 9, Pesaresi (L), Fusaro 0, Vitelli 0, Ebadipour 0, Lawrence 0, Bonacchi 0. N.E. Colombo. All. Piazza.

Cucine Lube Civitanova: De Cecco 0, Yant Herrera 12, Chinenyeze 13, Zaytsev 19, Nikolov 20, Anzani 6, Bottolo 2, Balaso (L), D'Amico, Garcia Fernandez 0. N.E. Diamantini, Sottile, Gottardo, Penna (L). All. Blengini. ARBITRI: Curto, Braico. NOTE - durata set: 30', 29', 31', 32', 20'; tot: 142'. Spettatori: 5.296. MVP: Ishikawa

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Itas Trentino 1-3 (19-25, 22-25, 25-20, 20-25) -

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 4, Santos De Souza 11, Simon 10, Romanò 19, Leal 12, Caneschi 8, Scanferla (L), Recine 0, Gironi 0, Basic 0. N.E. Hoffer, Alonso, De Weijer, Cester. All. Botti.

Itas Trentino: Sbertoli 8, Lavia 4, Lisinac 9, Kaziyski 10, Michieletto 15, Podrascanin 9, Laurenzano (L), D'Heer 0, Cavuto 0, Nelli 2, Dzavoronok 2. N.E. Pace, Berger, Depalma. All. Lorenzetti. ARBITRI: Zavater, Cerra. NOTE - durata set: 28', 26', 31', 25'; tot: 110'. Spettatori: 3.430. MVP: Sbertoli.