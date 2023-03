SuperLega, Perugia all'inferno e ritorno: Civitanova risorge, Piacenza riapre la serie

Torna tutto in ballo nei quarti di finale del Play Off Scudetto della Superlega Credem Banca 2022-2023. Nei quattro match di gara 3, infatti, nessuno dei club riesce a staccare il pass per la semifinale. Ora tutte le serie sono sul 2-1. Si torna in campo domenica per gara 4. Vediamo i dettagli.

Partiamo da Perugia dove i Block Devils, imbattuti in regular season, vanno sotto 0-1 e 19-23 nel secondo set. I bianconeri però trovano il guizzo giusto e si portano a casa gara 3 contro un’ottima Allianz Milano.

Decisivi gli ingressi di Semeniuk e Rychlicki. L’opposto lussemburghese di passaporto italiano è il miglior realizzatore, Plotnytskyi l’Mvp. Domattina partenza per la Polonia

Gara 3 al PalaPanini poteva vedere Modena chiudere la serie e volare in semifinale oppure Piacenza riaprire la contesa dei quarti. E’ stata la Gas Sales a imporsi in tre set e domenica c’è gara 4 al PalaBanca

Stessa sorte tocca agli altri due match con la Cucine Lube Civitanova che supera la WithU Verona con un netto 3-0 e con la Itas Trentino che supera la Vero Volley Monza 3-1

Gara 3 Quarti di Finale – Play Off SuperLega Credem Banca