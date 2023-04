Superlega, Perugia tie break ancora fatale: Civitanova e Piacenza impattano la serie

La Itas Trentino stacca il pass per la semifinale mentre negli altri tre confronti è tutto rinviato alla decisiva Gara 5. Vediamo i dettagli.

Partiamo dalla Sir Safety Susa Perugia che vede ancora un tie break fatale a Milano Masticano amaro gli umbri che, dopo un avvio complicatissimo, avevano ripreso in mano la partita portandosi avanti 1-2 nel conto dei set. Nel quarto e quinto parziale i bianconeri non capitalizzano alcune ghiotte situazioni di contrattacco, perdono entrambi i set ai vantaggi e lasciano spazio all’esultanza del pubblico meneghino.

Parte fortissimo Piacenza nel match contro Modena e si porta sull’1-6 con Simon dominante. Resta in controllo la Gas Sales che va sul 7-13, Modena fatica. Si arriva al 19-23 con il punto di Lucarelli dopo che Modena si è riportata sotto di prepotenza. E’ Leal a chiudere 20-25 il primo parziale. Nel secondo set parte avanti ancora la Gas Sales, 6-7. Cambia passo Modena, si arriva al 10-8 con il muro di Rinaldi su Romanò. Si arriva al 17-19 poi è ace Sanguinetti su Leal. Scappa via la Gas Sales che si porta sul 21-24 poi è Lucarelli a chiudere il parziale. Nel terzo set è ancora Piacenza a fare la voce grossa, 4-7. Arrivano al 5-10 Brizard e compagni con Modena che subisce i break biancorossi. Altro errore al servizio e altro punto biancorosso, 11-17. Spacca via la Gas Sales che chiude 20-25 il terzo set.

Cuore e potenza oltre l’ostacolo. Spinta da oltre 70 tifosi in trasferta e dagli 8 ace di Nikolov sui 15 di squadra, la Cucine Lube Civitanova s’impone anche in Gara 4 dei Quarti Scudetto espugnando il Pala AGSM AIM con una rimonta in quattro set (25-20, 23-25, 26-28, 24-26). La serie contro i padroni di casa della WithU Verona è ora sul 2-2. Così come lo scorso anno nella Semifinale con Trento, il sestetto campione d’Italia riesce nell’impresa di procurarsi la bella dopo aver perso i primi due confronti. Per completare l’opera e staccare il pass per le Semifinali Scudetto, gli uomini di Chicco Blengini devono firmare la vittoria decisiva per il passaggio del turno.

Chiudiamo con l'Itas Trentino che con il quinto successo stagionale (su sei complessivamente disputati) sulla Vero Volley spalanca le porte della quindicesima Semifinale Play Off Scudetto (su venti partecipazioni complessive) all’Itas Trentino. Superando oggi per 3-0 a domicilio, come era già accaduto lo scorso 6 novembre, la compagine brianzola, Kaziyski e compagni hanno infatti chiuso il conto nella serie dei Quarti di Finale già in gara 4, guadagnandosi la possibilità nei prossimi dieci giorni di poter lavorare in palestra senza dover giocare ulteriori partite prima dell’inizio della Semifinale

Gara 3 Quarti di Finale – Play Off SuperLega Credem Banca