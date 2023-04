SuperLega, fuori Perugia e Modena: Il tabellone del Play Off Scudetto

L'Allianz Milano espugna il campo della Sir Safety Susa Perugia, 3-1 il finale, e centra un traguardo storico. La Gas Sales Bluenergy Piacenza viola il Pala Panini di Modena, al tie break, staccando il pass per la prima Semifinale del Club.

Colpo grosso dell’Allianz Milano che viola il PalaBarton in Gara 5 dei Quarti di finale Play Off e vola in Semifinale. Gli uomini di Piazza espugnano in rimonta per 3-1 l’impianto umbro. Dopo un primo set condotto dai padroni di casa della Sir Safety Susa Perugia, i meneghini salgono nel gioco e si esprimono ad alti livelli nelle fasi concitate del terzo e quarto set dimostrando maggiore lucidità e serenità nella gestione dei palloni importanti.

Mastica amaro la formazione di casa che vede chiudere anzitempo la corsa al tricolore. Con l’eccezione del servizio (1 ace contro 8) tutti gli altri numeri sono superiori per Perugia (44% contro 42% in ricezione, 50% contro 38% in attacco, 10 muri contro 6) a dimostrazione che spesso le statistiche non fotografano l’andamento di un match. Sono 20 i punti per Herrera e 15 per Semeniuk nella metà campo bianconera, ben quattro in doppia cifra per Milano (18 sigilli per l’MVP Ishikawa, 14 per Mergarejo, 10 a testa per Loser e Patry.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza espugna ancora una volta il PalaPanini e stacca il suo primo storico pass per le Semifinali Scudetto. Giovedì è in programma Gara 1 a Trento (ore 20.30). Contro la Valsa Group Modena arriva una vittoria al tie break dopo oltre due ore di gara e dopo uno svantaggio di due set per Piacenza.

Primi due parziali di fatto non giocati dagli ospiti, poi arriva il cambio di passo e per il team di casa tutto si fa più difficile: pareggiati i conti in fatto di set i biancorossi mettono il turbo al tie break (1-5) tamponando i tentativi di rimonta dei gialli (8-9) per poi mettere a segno l’allungo decisivo. Spettacolo in campo, spettacolo sugli spalti nel sold out del Tempio. Top scorer del match Lagumdzija da una parte e Lucarelli dall’altra con 19 punti.

Fondamentali per la Gas Sales i 7 muri di Simone e i 4 di Caneschi. È Semifinale Scudetto, la prima della storia della Società che di fatto il prossimo anno è già certa di giocare in Europa: Champions League o Cev Cup a seconda del piazzamento finale nella seconda fase.

Risultati Gara 5 Play Off Scudetto Credem Banca

Sir Safety Susa Perugia – Allianz Milano 1-3 (25-18, 21-25, 27-29, 23-25)

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3 (25-19, 25-17, 20-25, 21-25, 12-15)



Il tabellino di Sir Safety Susa Perugia - Allianz Milano 1-3 (25-18, 21-25, 27-29, 23-25)

Sir Safety Susa Perugia: Giannelli 4, Plotnytskyi 8, Resende Gualberto 8, Herrera Jaime 20, Semeniuk 15, Russo 3, Colaci (L), Piccinelli (L), Rychlicki 0, Leon Venero 3, Solé 2. N.E. Cardenas Morales, Ropret, Mengozzi. All. Anastasi.

Allianz Milano: Porro 3, Ishikawa 18, Loser 10, Patry 10, Mergarejo Hernandez 14, Piano 4, Vitelli 1, Pesaresi (L), Ebadipour 4, Lawrence 0, Bonacchi 0, Fusaro 0. N.E. Colombo. All. Piazza. ARBITRI: Zavater, Cappello. NOTE - durata set: 25', 28', 38', 31'; tot: 122'. Spettatori: 3.457. MVP: Ishikawa.



Il tabellino di Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3 (25-19, 25-17, 20-25, 21-25, 12-15)

Valsa Group Modena: Mossa De Rezende 1, Ngapeth 18, Sanguinetti 8, Lagumdzija 19, Rinaldi 15, Stankovic 6, Rousseaux 0, Gollini (L), Rossini (L), Marechal 0, Sala 1. N.E. Bossi, Krick, Salsi. All. Giani.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 2, Lucarelli 19, Simon 13, Romanò 12, Leal 11, Caneschi 8, Hoffer (L), Scanferla (L), Basic 0, Recine 0, Gironi 1. N.E. Alonso, Cester, De Weijer. All. Botti. ARBITRI: Puecher, Giardini. NOTE - durata set: 26', 24', 27', 29', 21'; tot: 127'. Spettatori: 4.867. MVP: Lucarelli.

IL TABELLONE DEL PLAYOFF SCUDETTO

Gara 1 Semifinale – Play Off SuperLega Credem Banca - Giovedì 13 aprile 2023, ore 20.30

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Cucine Lube Civitanova - Allianz Milano

Gara 2 Semifinale – Play Off SuperLega Credem Banca - Domenica 16 aprile 2023, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Itas Trentino

Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova

Gara 3 Semifinale – Play Off SuperLega Credem Banca - Mercoledì 19 aprile 2023, ore 20.30