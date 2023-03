SuperLega, la programmazione dei Play Off: come vederli in tv e streming

La Lega Pallavolo Serie A ha comunicato in una nota ufficiale la programmazione delle prime due gare dei Quarti di Finale Scudetto e del Play Off per il quinto posto. Ecco i dettagli.

Gara 1 dei Quarti di finale si giocherà tra sabato 18 e domenica 19 marzo (una diretta Rai Sport al giorno) mentre tutti i match di Gara 2 sono previsti per le 20.30 di mercoledì 22 marzo (una gara su Rai Sport).

Giovedì 16 e giovedì 23 marzo sono in programma, invece, le prime due giornate del Preliminare Play Off 5° Posto, dove Top Volley Cisterna, Pallavolo Padova e Gioiella Prisma Taranto si giocheranno l’accesso al Girone finale sfidandosi in un mini torneo con gare di andata e ritorno.

Tutte le gare di SuperLega Credem Banca sono in diretta su volleyballworld.tv.

LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

Gara 1 Quarti di Finale Play Off SuperLega Credem Banca

Sabato 18 marzo 2023, ore 18.00

Sir Safety Susa Perugia - Allianz Milano Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

Domenica 19 marzo 2023, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova - WithU Verona Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza Diretta Volleyballworld.tv

Itas Trentino - Vero Volley Monza Diretta Volleyballworld.tv

Gara 2 Quarti di Finale Play Off SuperLega Credem Banca

Mercoledì 22 marzo 2023, ore 20.30

Vero Volley Monza - Itas Trentino Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Valsa Group Modena Diretta Volleyballworld.tv

WithU Verona - Cucine Lube Civitanova Diretta Volleyballworld.tv

Allianz Milano - Sir Safety Susa Perugia Diretta Volleyballworld.tv

Play Off 5° Posto Credem Banca

1° Giornata - Giovedì 16 marzo 2023, ore 20.30

Top Volley Cisterna - Pallavolo Padova Diretta Volleyballworld.tv

Riposa: Gioiella Prisma Taranto

2° Gioranta - Giovedì 23 marzo 2023, ore 20.30

Top Volley Cisterna - Gioiella Prisma Taranto Diretta Volleyballworld.tv

Riposa: Pallavolo Padova