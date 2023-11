Superlega, quarta giornata: come vedere le partite in diretta tv e in streaming

Si disputa nel fine settimana il quarto turno di regular season di SuperLega 2023/24. L'Itas Trentino campione d'Italia sarà protagonista dell'unico anticipo programmato per domani sera, sabato (ore 20.30, diretta Rai Sport HD), sfidando alla ilT quotidiano Arena di Trento la Gas Sales Bluenergy Piacenza nel match che metterà di fronte seconda e prima forza del campionato (le uniche due ancora imbattute).

A segno in tutte le precedenti tre partite giocare in campionato, la formazione gialloblù si prepara a vivere il primo big match casalingo della stagione, ospitando la squadra con cui ha giocato più gare ufficiali nel corso dell'anno solare in corso. "Il match con Piacenza è un appuntamento prestigioso ed importante nel nostro percorso di crescita - ha spiegato l'allenatore Fabio Soli presentando l'appuntamento - Il fatto che si sfidino le prime due della classifica e le uniche squadre ancora imbattute in campionato offre ancora più significato ad una partita che avrebbe avuto il suo peso specifico indipendentemente da tutto ciò".

Tra gli emiliani l'azzurro Romanò verosimilmente non sarà della partita a causa di un problema agli addominali accusato a Biella nel corso della semifinale di Supercoppa persa in tre set con Civitanova. Al suo posto dovrebbe trovare posto in campo il naturale sostituto Gironi. Domenica il calendario propone cinque match. Si inizia alle 16.00 in Veneto con Padova opposta a Cisterna e si prosegue alle 17.00 con il confronto tra la Mint Vero Monza e la Gioiella Prisma Taranto, una sorta di testacoda.



Alle 18.00 il big match tra Sir Susa Vim Perugia e Valsa Group Modena con diretta Rai Sport, mentre l'Allianz Milano, ultima della classe, riceve la visita della Cucine Lube Civitanova per togliere lo zero dalla casella delle vittorie. Il turno si chiude alle 20.00 con il faccia a faccia tra Farmitalia Catania e Rana Verona.

Superlega, il programma della quarta giornata

Sabato 11 novembre 2023, ore 20.30

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Arbitri: Cerra Alessandro, Zavater Marco (Jacobacci Sergio)

Video Check: Crivellaro Mirco

Segnapunti: Sieder Cinthia

Diretta RAI Sport

Telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Diretta VBTV

Domenica 12 novembre 2023, ore 16.00

Pallavolo Padova - Cisterna Volley

Arbitri: Zanussi Umberto, Piana Rossella (Tundo Virginia)

Video Check: Pettenello Davide

Segnapunti: Davanzo Federica

Diretta VBTV

Domenica 12 novembre 2023, ore 17.00

Mint Vero Volley Monza - Gioiella Prisma Taranto

Arbitri: Cappello Gianluca, Florian Massimo (Manzoni Barbara)

Video Check: Rusconi Valerio

Segnapunti: Gibertini Giuseppina

Diretta VBTV

Domenica 12 novembre 2023, ore 18.00

Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova

Arbitri: Caretti Stefano, Puecher Andrea (Sessolo Maurina, Pasin Marco)

Video Check: Forcella Elia

Segnapunti: Salvo Antonino Alessio

Diretta VBTV

Domenica 12 novembre 2023, ore 18.00

Sir Susa Vim Perugia - Valsa Group Modena

Arbitri: Pozzato Andrea, Cesare Stefano (Marotta Michele)

Video Check: Colucci Claudia

Segnapunti: D'Auria Chiara

Diretta RAI Sport

Telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Diretta VBTV

Domenica 12 novembre 2023, ore 20.00

Farmitalia Catania - Rana Verona

Arbitri: Boris Roberto, Simbari Armando (Cavalieri Alessandro)

Video Check: Galletti Gabriele

Segnapunti: Grasso Alessandro

Diretta VBTV



Classifica SuperLega Credem Banca



Gas Sales Bluenergy Piacenza 9, Mint Vero Volley Monza 9, Itas Trentino 7, Sir Susa Vim Perugia 7, Cucine Lube Civitanova 5, Valsa Group Modena 4, Cisterna Volley 4, Rana Verona 4, Farmitalia Catania 3, Pallavolo Padova 2, Gioiella Prisma Taranto 2, Allianz Milano 1.

1 incontro in più: Mint Vero Volley Monza e Rana Verona.