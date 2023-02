Superlega, Perugia passa anche a Trento: i risultati della 19°giornata

La diciannovesima giornata della Regular Season della Superlega di volley maschile ha ribadito, semmai ce ne fosse bisogno, un concetto molto chiaro: la Sir Safety Susa Perugia è davvero imbattibile. A fare le spese di questa verità assodata la quotata Itas Trentino che cede in casa, al tie break, in una BLM Group Arena sold out.

Finisce 2-3 per gli umbri che conquistano cosi la diciannovesima vittoria consecutiva in Superlega, la trentaduesima stagionale. Gara molto equilibrata, come dicono anche i numeri finali, che sorridono comunque ai Block Devils. Determinanti gli 11 ace ed i 13 muri vincenti messi a segno dagli uomini del presidente Sirci. Mvp della partita un funambolico Herrera.

Tiene il passo la Valsa Modena che batte in casa, 3-1 il finale, la Gioiella Prisma Taranto e sale al secondo posto. Negli altri match di giornata vittorie per la Vero Volley, in trasferta sulla Top Volley Cisterna, della Gas Sales Bluenergy Piacenza in casa contro l'Allianz Milano e della WithU Verona, al tie break nel derby contro Padova.

Rinviato il match tra la Emma Villas Aubay Siena e la Cucine Lube Civitanova

Superlega Volley, i risultati della 19° Giornata della Regular Season

Itas Trentino-Sir Safety Susa Perugia 2-3

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Allianz Milano 3-1

Top Volley Cisterna-Vero Volley 1-3

Pallavolo Padova-WithU Verona 2-3

Valsa Group Modena-Gioiella Prisma Taranto 3-1

Emma Villas Aubay Siena-Cucine Lube Civitanova RINVIATA

LA CLASSIFICA DELLA SUPERLEGA