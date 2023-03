SuperLega, Perugia riparte: Monza supera Modena. I risultati della 21° Giornata

La Superlega di volley maschile riprende il cammino dopo la pausa per la spettacolare, e seguitissima, Final Four della Del Monte® Coppa Italia . E riprende per giocare la penultima giornata della Regular Season. Ecco come è andata.

Partiamo dalla vittoria, di peso, della Vero Volley Monza che supera a domicilio, 2-3 il finale, la Valsa Group Modena segnandone, con discreta certezza, l'abbandono delle speranze di agganciare la Itas Trentino al secondo posto finale.

Itas che dal canto suo regola, senza troppe difficoltà, la Pallavolo Padova, 1-3 il finale. Zero difficoltà anche per il rullo compressore Sir Safety Susa Perugia che sfoga sulla malcapitata Gioiella Prisma Taranto la delusione patita in Coppa Italia. Per i ragazzi di Anastasi è la 21° vittoria su 21 match: percorso netto.

Vittorie pesanti per la Cucine Lube Civitanova che supera 3-0 l'Allianz Milano e per la Top Volley Cisterna che mette al tappeto i freschi vincitori del secondo trofeo nazionale della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Facile vittoria, infine, per la WithU Verona che vince 0-3 sul campo dell'ultima della classe, la Emma Villas Aubay Siena

SuperLega Credem Banca 21 giornata Regular Season

Valsa Group Modena - Vero Volley Monza 2-3 (23-25, 18-25, 30-28, 25-18, 16-18)

Pallavolo Padova - Itas Trentino 1-3 (27-25, 22-25, 21-25, 27-29)

Gioiella Prisma Taranto - Sir Safety Susa Perugia 0-3 (22-25, 19-25, 19-25)

Cucine Lube Civitanova - Allianz Milano 3-0 (25-22, 25-15, 25-12)

Top Volley Cisterna - Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-0 (25-18, 25-18, 25-20)

Emma Villas Aubay Siena – WithU Verona 0-3 (21-25, 20-25, 19-25)

LA CLASSIFICA DELLA SUPERLEGA

Sir Safety Susa Perugia 62, Itas Trentino 41, Valsa Group Modena 40, Cucine Lube Civitanova 38, WithU Verona 34, Gas Sales Bluenergy Piacenza 31, Vero Volley Monza 30, Allianz Milano 27, Top Volley Cisterna 26, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 16, Emma Villas Aubay Siena 15