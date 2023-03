SuperLega, Perugia chiude a punteggio pieno: i verdetti della Regular Season e il tabellone dei Play Off Scudetto

Si è giocata nel fine settimana a cavallo tra sabato 11 e domenica 12 marzo, l'undicesima giornata di ritorno, e ultima di Regular Season, del Campionato di Superlega di volley maschile.



Perugia non dà scampo a Civitanova e chiude la prima fase da imbattuta, Trento supera Modena, vincono Milano, Monza e Piacenza. Siena retrocede. Sono questi in sintesi i verdetti di quanto accaduto sui campi.

Grazie ai verdetti dell’ultima giornata di Regular Season, è delineata la griglia dei Play Off Scudetto. Le prime otto classificate, al termine della prima fase, guadagnano l’accesso ai Play Off Scudetto. Da quest’anno i Quarti di Finale si svolgeranno al meglio delle 5 gare, modalità già in vigore per Semifinali e Finali.

Le quattro formazioni eliminate al primo turno di Play Off Scudetto, assieme alla vincente del girone preliminare ad andata e ritorno che comprende le formazioni classificate dal 9° all’11° posto in Regular Season, ovvero Top Volley Cisterna, Pallavolo Padova e Gioiella Prisma Taranto, andranno a disputare i Play Off 5° Posto

Le cinque squadre comporranno un girone di sola andata, a cui seguiranno Semifinali e Finali in gara secca sul campo delle meglio qualificate.

La vincitrice conquisterà un posto in Challenge Cup 2023/2024. L’ultima al termine della stagione regolare, Emma Villas Aubay Siena, retrocede in Serie A2 Credem Banca.

Ecco i piazzamenti e gli abbinamenti delle squadre per il Playoff Scudetto

Sir Safety Conad Perugia – Allianz Milano

Itas Trentino – Vero Volley Monza

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Cucine Lube Civitanova – WithU Verona

Risultati 22° giornata della Superlega di pallavolo

Sir Safety Perugia-Lube Civitanova 3-0 (25-16, 25-19, 25-20)

Itas Trentino-Valsa Group Modena 3-0 (25-18, 25-20, 25-22)

WithU Verona-Top Volley Cisterna 3-1 (25-22, 25-20, 21-25 25-20)

Allianz Milano-Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-21, 26-24 25-18)

Gas Sales Piacenza-Pallavolo Padova 3-1 (25-15, 18-25, 25-21 25-21)

Vero Volley Monza-Emma Villas Siena 3-0 (25-19, 25-22, 25-22)

La Classifica finale della Regular Season:

Sir Safety Perugia 65, Itas Trentino 44, Valsa Group Modena 40, Lube Civitanova 38, WithU Verona 37, Gas Sales Piacenza 34, Vero Volley Monza 33, Allianz Milano 30, Top Volley Cisterna 26, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 16, Emma Villas Siena 15