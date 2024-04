Superlega, Semifinali Scudetto: come vederle in tv e in streaming

Continua senza sosta la corsa al titolo di Campione d’Italia delle squadre della SuperLega Credem Banca che con l’avvicinarsi della 3° giornata di Semifinali vedono lo Scudetto sempre più vicino.

La giornata di gare infrasettimanali di mercoledì ha visto chiudersi la sfida dei Quarti di Finale della Serie A1 Tigotà, definendo finalmente le quattro squadre finaliste. Tutti i match saranno trasmessi in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster dei Campionati (Vb.tv.).

Le sfide del fine settimana del 6-7 aprile 2024

La Gara 2 delle Semifinali SuperLega Credem Banca del 3 aprile ha visto trionfare Itas Trentino contro Mint Vero Volley Monza mentre l’incontro tra Allianz Milano e Sir Susa Vim Perugia concluso con la vittoria di Milano al tie break diventa ufficialmente la partita più lunga della stagione 2023/24 e la più lunga di sempre nei Play Off.

Le Semifinaliste si sfideranno in Gara 3 domenica 7 aprile rispettivamente alle 17.00 e alle 18.00 e se il team di Trento dovesse portare a casa la vittoria sarà ufficialmente la prima delle squadre finaliste. Tutto pronto quindi per match che si preannunciano senza esclusione di colpi che lasceranno gli spettatori senza fiato. Le gare saranno trasmesse in diretta su VBTV, con Itas Trentino-Mint Vero Volley in esclusiva sulla piattaforma di streaming.

Continuano nel pomeriggio di domenica in diretta su VBTV anche i Play Off 5° posto con Gas Sales Bluenergy Piacenza, Cucine Lube Civitanova, Rana Verona, Valsa Group Modena, Cisterna Volley e Pallavolo Padova che dovranno confrontarsi per la qualificazione alla Challenge Cup nella stagione 2024/2025.

Si entra ufficialmente nella fase delle Semifinali della Serie A1 Tigotà dopo la vittoria nell’ultima giornata di Playoff di Igor Gorgonzola Novara che si conferma la quarta semifinalista insieme alle già qualificate Prosecco Doc Imoco Conegliano, Allianz Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci.

Si comincia sabato 6 aprile alle 20.30 con Savino Del Bene Scandicci che a Firenze giocherà contro Allianz Vero Volley Milano mentre domenica, alle 20.30, Prosecco Doc Imoco Conegliano sfiderà in casa l’Igor Gorgonzola Novara. Tutte le partite saranno disponibili anche on-demand su VBTV.

SUPERLEGA

Domenica 7 aprile

Itas Trentino - Mint Vero Volley Monza

In diretta daI PalaTrento di trento ore 17.00

Telecronaca: Cristiana Chiarani e Andrea Cobbe

In esclusiva su VBTV

—

Sir Susa Vim Perugia - Allianz Milano

In diretta dal Palabarton di Perugia ore 18.00

Telecronaca: Andrea Cruciani

PLAYOFF 5° POSTO

Domenica 7 aprile

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Rana Verona

In diretta dal PalaBancaSport di Piacenza ore 16:00

In esclusiva su VBTV

-

Pallavolo Padova – Cucine Lube Civitanova

In diretta dal Kioene Arena di Padova ore 17:00

In esclusiva su VBTV

-

Valsa Group Modena – Cisterna Volley

In diretta dal PalaSport G.Panini di Modena ore 18:00

In esclusiva su VBTV

SERIE A1 FEMMINILE