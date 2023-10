SuperLega, Verona sfida Modena e Trento riceve Taranto: come vederla in tv e in streaming

“After Hours” – la SuperLega di notte (#AfterHoursSuperLega) “After Hours, la SuperLega di notte” in diretta con Andrea Zorzi e Andrea Brogioni, propone tanti ospiti dal mondo della pallavolo, ogni domenica dalle 21.30 sulla pagina facebook e sul canale YouTube di Lega Pallavolo Serie A. Ad arricchire la stagione ci sarà anche la rubrica infrasettimanale “Palla avvelenata”, l'approfondimento infrasettimanale sul weekend di SuperLega Credem Banca, ora in onda il giovedì.

Sport Mediaset e TG5 Il TG5 notturno di Canale 5 proporrà un servizio sul weekend di SuperLega Credem Banca con highlights e commento delle gare. Lo stesso servizio sarà trasmesso con multipli passaggi nel notiziario di Sport Mediaset, in onda dalle 24.00 alle 8.00. Spazio per una sintesi di giornata anche nell’edizione delle 13.00 di lunedì nel notiziario sportivo.

Tg Sport Un servizio al termine del match domenicale, assieme ad altre rubriche e approfondimenti sui protagonisti della SuperLega Credem Banca, andrà in onda all’interno del “Tg Sport” nelle edizioni su Rai 2, Rai Sport, e Rai News.

Diretta radiofonica “Set&Note” su LatteMiele e LatteMiele.com Tornano le incursioni radiofoniche di Marco Caronna sui campi del Campionato di SuperLega Credem Banca. Il conduttore all’interno del programma “Set&Note” seguirà in diretta l’andamento delle sfide domenicali di SuperLega Credem Banca. “Set&Note” è anche sul web in diretta streaming su www.lattemiele.com o cliccando il box LatteMiele nella homepage di www.legavolley.it.

Si parte alle 15.00 con Padova – Civitanova e si prosegue alle 16.30 con Milano – Piacenza, match in diretta su Rai Sport. Alle 19.30 Monza si misura con Perugia, mentre al 21.00 Catania e Cisterna chiudono il turno con diretta Rai Sport.

Due gli anticipi al sabato nel tabellone: alle 18.00 Verona ospita Modena, alle 20.30 Trento accoglie Taranto. Domenica le altre cinque sfide, dalle 15.00 alle 21.00, per una giornata di grande pallavolo con due dirette Rai Sport.

Dopo le grandi partite e le sorprese che hanno caratterizzato i primi battiti del 79° campionato di SuperLega Credem Banca, la 2a giornata di andata della Regular Season promette di non essere da meno.

SuperLega, Verona sfida Modena e Trento riceve Taranto: come vederla in tv e in streaming