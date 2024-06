Volley femminile, la Svezia di Bregoli che cerca i mondiali dovrà rinunciare ad Haak

Come per molte atlete impegnate in competizioni internazionali nemmeno per Giulio Cesare Bregoli le vacanze sono dietro l'angolo. Il tecnico della Reale Mutua Fenera Chieri, che siede anche sulla panchina della Svezia, ha di recente trionfato alla Golden League, riuscendo ad avere la meglio sulla Repubblica Ceca al termine di una combattutissima finale, ma all'orizzonte c'è il sogno mondiale. ...