Volley, come seguire in streaming il weekend della Serie A1 e della Superlega

Si preannuncia un weekend super avvincente e ricco di azione sia per il Campionato di Serie A1 Tigotà che per la SuperLega Credem Banca. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster (Vb.tv.)

LA SERIE A1 TIGOTA'

Per il Campionato di Serie A1 Tigotà, occhi puntati sulla sfida tra la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa, Prosecco Doc Imoco Conegliano contro Volley Bergamo 1991, partita trasmessa in esclusiva live e on-demand su VBTV. La squadra di Conegliano si è aggiudicata lo scorso weekend la sua sesta Coppa Italia, quinta consecutiva.

Un altro incontro degno di nota è quello tra Itas Trentino e Reale Mutua Fenera Chieri '76, con Trento, attualmente all'ultimo posto della classifica, che mira a ottenere punti cruciali per evitare la retrocessione. Segnaliamo, inoltre, il debutto della schiacciatrice russa Marina Markova con Igor Gorgonzola Novara. Markova giocherà in prestito fino al termine della stagione e sarà già impegnata questo fine settimana contro Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

LA SUPERLEGA CREDEM BANCA

Le aspettative sono alte anche per la 10° e penultima giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca, che si preannuncia ricca di scontri chiave per molte delle squadre in gara. Itas Trentino, già incoronata campione della Regular Season, si prepara a sfidare al Pala Barton Sir Susa Vim Perugi a, che si trova al secondo posto in classifica. Altrettanto imperdibile è l'incontro tra Cucine Lube Civitanova e Gas Sales Bluenergy Piacenza, attualmente a pari punti al terzo posto, con l'obiettivo comune di guadagnare punti essenziali per migliorare la propria posizione in classifica.

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Sabato 24 febbraio

Pallavolo Padova - Mint Vero Volley Monza In diretta dal Kioene Arena di Padova ore 18.00

Telecronaca: Alessandro Salmaso e Massimo Salmaso

—

Savino Del Bene Scandicci - Honda Olivero S. Bernardo Cuneo In diretta dal Palazzo Wanny di Firenze ore 18.00

Telecronaca: Stefano Del Corona

In esclusiva su VBTV

—

Igor Gorgonzola Novara – Megabox Ond. Savio Vallefoglia In diretta dal Pala Igor Gorgonzola di Novara ore 19.00

Telecronaca: Fabrizio Monari

In esclusiva su VBTV

—

Aeroitalia Smi Roma – TrasportiPesanti Casalmaggiore In diretta dal Palazzetto dello Sport di Roma ore 20.30

Telecronaca: Giacomo Magnani

Domenica 25 febbraio

Cucine Lube Civitanova - Gas Sales Bluenergy Piacenza In diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche ore 16.00

Telecronaca: Gianluca Pascucci

—

Gioiella Prisma Taranto - Allianz Milano In diretta dal PalaMazzola di Taranto ore 17.00

Telecronaca: Francesco Calò

In esclusiva su VBTV

—

Sir Susa Vim Perugia - Itas Trentino In diretta dal Pala Barton di Perugia ore 18.00

Telecronaca: Andrea Cruciani

In esclusiva su VBTV

—

Cisterna Volley - Rana Verona In diretta dal Palasport Cisterna di Latina ore 18.00

Telecronaca: Roberto Italiano

In esclusiva su VBTV

—

Valsa Group Modena - Farmitalia Catania In diretta dal PalaSport G. Panini di Modena ore 18.00

Telecronaca: Alessandro Trebbi, Filippo Marelli, Fabrizio Monari

In esclusiva su VBTV

—

Itas Trentino – Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 In diretta da il T Quotidiano Arena di Trento ore 17.00

Telecronaca: Rudy Palermo

In esclusiva su VBTV

—

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Volley Bergamo 1991 In diretta dal Palaverde di Villorba ore 17.00

Telecronaca: Marco Arcari

In esclusiva su VBTV

—

Uyba Volley Busto Arsizio - Il Bisonte Firenze In diretta dall’E-Work Arena di Busto Arsizio ore 17.00

Telecronaca: Lorenzo Castiglia

In esclusiva su VBTV

—

Wash4Green Pinerolo - Allianz Vero Volley Milano In diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte ore 18.30

Telecronaca: Piero Giannico